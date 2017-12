Pedrerol, me va a tocar la lotería

No me he olvidado de que el sábado hay un partidazo en Mestalla cuyo resultado ya sé pero no voy a decir porque entre Vicent Sempere en el Murciélago de Levante-TV y Héctor Gómez en Tribuna Deportiva en la 97.7 están haciendo que coja fama de gafe y no me da la gana. Decía que a pesar del partidazo del sábado y de que sé el resultado, quiero escribir una idea sobre el periodismo nacionalmadridista como colofón a mi trayectoria como ´arrejuntaletras´.

Sí, han leído bien, esta va a ser la última vez que tengan que soportarme a mí y a mi neurona preguntona porque es 22 de diciembre y me va a tocar la lotería. ¡Se siente! Todavía no he decidido qué haré con la pasta pero estoy pensando en ir a todos los partidos que juegue el Valencia fuera de casa en plan aventura y a lo que salga, que es muy bonito ser aventurero, rebelde y punki cuando se tienen la hucha y la barriga llena. Que le pregunten a Bertín Osborne. Resulta que el nacionalmadrismo está que trina y pidiendo al Atlético Meseta que denuncie al FC Valors ante la FIFA y ante Letizia Ortiz si hace falta por haber hablado con Griezmann porque el francés tiene contrato en vigor con el equipo colchonero.

La bandera de tal estupidez la lleva Pedrerol, como se pueden imaginar. Ya les he dicho que el objetivo de todo esto no es más que meter basura sobre el FC Valors antes del partido del sábado porque si el equipo de Zidane pierde, se puede decir que se ha quedado sin Liga, y ahí están todos haciendo fuerza y poniendo su granito de basura en favor de los intereses de Florentino. Pero claro, algunos tenemos bastante mala leche y ganas de recordar los agravios comparativos de la prensa nacionalmadridista que casualmente siempre son en favor del Real Meseta.

Miércoles 20 de diciembre, Pedrerol pide a grito pelado que se investigue al FC Valors por negociar con Griezmman porque "esto afecta a la competición", pero resulta que la noche anterior, en su programa El Chiringuito, se celebra por todo lo alto una exclusiva de Eduardo Inda que dice que el Real Meseta tiene un acuerdo verbal con Kepa, portero del Athletic de Bilbao, y que a partir de ahí el equipo de la Cueva de Alí Babá hará una oferta, y si el conjunto vasco no la acepta, pues el Tito Floren pagará la cláusula de rescisión porque él lo vale.

Un día la noticia es que el Real Meseta ha negociado con Kepa y tiene un acuerdo con él y que después intentará llegar a un acuerdo con el Athletic, y eso se aplaude, y al siguiente –ojo con esto, solo al día siguiente– se acusa al FC Valors de adulterar la competición por hacer exactamente lo mismo... Sé que puede llegar a ser cansino, pero no por ello dejan de ser menos manipuladores, por lo tanto, a menos que me toque la lotería, seguiré por mi camino sin miedo al que dirán.

PD: Lo mejor de todo es ver a Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, decir que todo lo hace por defender los intereses de su club y bla, bla, bla. ¿Y qué pasa con Griezmann, que se supone que se ha reunido con el FC Valors? ¿Eh Cerezo, qué pasa?

