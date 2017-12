El Marca miente

No he tenido más remedio que leer una noticia publicada por el Marca, que como ya saben es ese periódico mundialmente conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta. Y la he leído a pesar de que no suelo poner demasiada atención leyendo al nacionalmadridismo y de normal me limito a lecturas tangenciales y poco profundas porque me aburren y me ponen de mala leche, pero esta vez, la gilipollez era de tal calibre, que me he visto obligado a perder algo de tiempo. ¡Tito Floren, no te lo perdonaré jamás!

La noticia en cuestión viene a decir que el Valencia le hace ´mobbing´ a Rafa Mir. Sí amigos, dice el Marca que el Valencia le está haciendo ´mobbing´ a Rafa Mir, y sepan que el ´mobbing´ no es algo que haya que tomar a broma: ¡el ´mobbing´ es acoso laboral! ¿Mi conclusión? Primero que hay que tener la cara muy dura para escribir eso, y segundo que se necesita ser muy desahogado para publicarlo. Y sinceramente creo que es más grave lo segundo. Puedo entender al incauto que lo escribe para llamar la atención y con ánimo de ganar protagonismo para que sus jefes de Madrid le pasen la mano por el lomo, pero no entenderé jamás que nadie del periódico le llame y le diga, «oye, fulanito de tal, ¿pero tú sabes las sandeces que estás diciendo en ese texto? ¿Tú sabes lo que es de verdad el acoso laboral? ¿Puedes probar lo que dices?». Pero no, con un par de narices, el Marca publicó que el Valencia le hace acoso laboral a Rafa Mir porque no juega en el primer equipo, al tiempo que informa de que el Real Meseta lo va a fichar para el filial€ ¿por qué no lo ficha para el primer equipo entonces? ¿Por qué no lo pone el Real Meseta con Zizou y compañía?

Pero volvamos a lo que interesa y no perdamos el hilo de la sustancia del tema. La realidad es que el futbolista tiene derecho a no renovar y a fichar por el equipo que le salga de las narices, lo tiene Rafa Mir y lo tiene cualquier otro futbolista, como el Valencia y cualquier otro club tiene derecho a rescindir un contrato aplicando las fórmulas legales que a tal efecto hay. Pero eso es una cosa y otra muy diferente contar mentiras, que es lo que ha hecho el diario Marca, un periódico capaz de disfrazarse en su portada de buen samaritano haciendo como que apoya la bonita campaña solidaria de Juan Mata, y al mismo tiempo acusar con mentiras a un club como el Valencia de hacer acoso laboral porque no promociona deportivamente a un futbolista que se va -¡qué casualidad!- al Real Meseta. Avancemos más. El Marca miente y ahí están los datos. El Valencia no está acosando laboralmente a Rafa Mir, de hecho, Rafa Mir apenas ha dejado de ser titular en algunos partidos con el Mestalla. Y el Marca miente porque el acoso laboral sería privarle de sus derechos como futbolista, por ejemplo no darle unas instalaciones adecuadas y un entrenador acorde a la categoría profesional de Rafa Mir. Pero no, Rafa Mir ha jugado la gran mayoría de los partidos con el filial que es el equipo con el que tiene ficha federativa, y si no ha promocionado esta temporada al primer equipo es porque no quiere renovar y se quiere ir. Y ojo que llegamos al fondo de la cuestión, el Valencia está en su derecho de no alinear a Rafa Mir en primera división, y eso no es acoso laborar y ni nada que se le parezca, eso es hacerse de respetar y defender su postura. De hecho, si me apuran, soy de los que piensa que el Valencia hasta ha estado blando, porque en su mano estaba que Rafa Mir no hubiera jugando ni un partido en el filial y eso tampoco es acoso laboral.

Ya ven cómo las gasta el nacionalmadridista diario Marca, primero miente porque Rafa Mir ha jugado con el equipo que tiene ficha federativa, y segundo confunde el acoso laboral con que el Valencia defienda sus derechos y sea firme en su postura. El resumen es muy claro, si un club trata de defender su postura y hacerse fuerte con un jugador en el que está interesado el Real Meseta, todo vale. No me olvido de cuando el periódico El Mundo dijo que el Valencia tenía secuestrado a David Villa porque no quería traspasarlo al Real Meseta. Curiosamente no he visto al Marca decir que el Real Meseta le ha hecho mobbing a Marcos Llorente porque se ha negado a cederlo al Valencia en este mercado invernal, y en vez de dejarlo jugar a las órdenes de Marcelino y permitir que el futbolista promocione y mejore deportivamente, lo tiene de suplente y son convocar a las órdenes de Zidane y su tropa.

La Ser, Mijatovic y Guedes

Y ya que estamos con el nacionalmadridismo, vamos con la Cadena Ser, epicentro del movimiento hasta el punto que tiene a Pedja Mijatovic como comentarista estrella, algo que sin duda, te define. Resulta que para esta emisora de radio no es noticia que el Valencia, y concretamente Peter Lim, esté intentando fichar a Gonçalo Guedes. No soy como la gente que hace deportes en tal emisora, que gusta de dar lecciones de ética y periodismo cuando habrían de callar y taparse por detrás porque alguno tiene el culo al aire, pero sí me atrevo a decirles que una noticia es ´Peter Lim intenta fichar a Guedes´ y otra noticia diferente es ´Peter Lim ficha a Gonçalo Guedes´, pero el hecho de que Peter Lim intente fichar a Guedes, es noticia aquí y en Camboya. Además, sobran las muestras que prueban que el Valencia y Peter Lim están intentando fichar a Guedes. Sin ir más lejos, lo admitió un alto mandatario del club hace unos días en una comida navideña con representantes de la prensa, es más, fuera de micrófono dijo algo así como es cierto, estamos intentándolo «pero calma». Lo ha dicho también el propio Marcelino en una entrevista concedida a este periódico, y hasta admitió que en la reunión que tuvieron a finales del pasado mes de noviembre en un hotel de València él, Peter Lim, Mateu Alemany y Anil Murthy, el propietario del club le pidió opinión por el futbolista y le dijo que intentaría ficharlo. Es más, al poco, el propio Lim se fue a París y se reunió con el presidente del París Saint Germain. En público y ante todos los accionistas en la última Junta, el director general del Valencia, Mateu Alemany, dijo que en el ´caso Guedes´ veía la botella medio llena, y para rematar la faena, Rogerio Guedes, padre del jugador, asegura que es posible que su hijo juegue alguna temporada más en el Valencia€ ¿Por qué digo todo esto? Muy fácil, que Peter Lim intente fichar a Guedes es la mejor noticia que ha dado el dueño del Valencia a sus aficionados en muchos meses. Digo más, fichar a Guedes, ahora lo está intentando, sería el síntoma más evidente de que el dueño sigue apostando por el Valencia algo de lo que todos hemos dudado más de una vez en el último año. Pues bien, para la Cadena Ser, esa noticia no existe.

Ya me dirán para que le vale al Valencia espatarrarse y abrirle Mestalla a Manu Carreño y que pueda entrevistar en el Palco VIP a Marcelino, Carlos Soler, Mateu Alemany e incluso a Anil Murthy, ´privilegio´ que ningún otro medio ha tenido. Repito, el Valencia le pone todo en bandeja a la Cadena Ser y después la Cadena Ser se pasa por el arco de triunfo la noticia más ilusionante que ha protagonizado Peter Lim en mucho tiempo. Fichar a Guedes es síntoma de salud, ambición y compromiso, pero ya vemos que al nacionalmadridismo le interesa más el mobbing€ aunque sea mentira. PD: En el fondo, hasta agradezco que el BORM escriba estas gilipolleces porque sirven para demostrar que no estoy loco ni obsesionado€ hay días que me lo he llegado a plantear.

