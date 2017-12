Primer punto, actualizaremos nuestro sueldo

Termina el Valencia el 2017 en puestos de Liga de Campeones y con cierta ventaja respecto a sus rivales pese a las últimas derrotas. Los días finales de cada año son de buen rollo por ello me apetece decir que si en enero de este año me dicen que ahora estaríamos como estamos, no lo habría creído, así que después de mucho reflexionar subiendo y bajando la ´muntanya de la Patà´ de El Puig, llego a una conclusión muy clara, la mejor decisión de Meriton desde que compró el Valencia ha sido fichar a Marcelino de entrenador... y a Mateu Alemany de director general. Por ello le digo al entrenador del Valencia que se tome el tiempo necesario y regrese cuando de verdad esté en condiciones.

Se acabó el buen rollo

Manuel Llorente confirma que tiene la intención de presentarse a las elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol si es que se convocan. Cada uno lo verá como quiera, pero si finalmente Villar va por el aire, digo yo que lo normal sería que al frente del fútbol español hubiera alguien que no huela al pasado. Si las elecciones no van a servir para dar un paso adelante, ya estamos bien como estamos... A no ser que la Federación le deba dinero a Bankia y el banco quiera poner a alguien que, a cambio de sumisión y un buen sueldo, le garantice el pago por encima del interés común del fútbol español. Si es el caso, no lo duden, Lolo es su hombre. Fiel y servicial al poder como dice la canción ´El congreso de ratones´: «Señores diputados, la situación es extremadamente grave, debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo, como segundo punto, bajaremos el de los demás». Por cierto, con él van Albelda y César Sánchez. Y así para terminar y para tocar las narices, no creo que pase nada por decir que el abogado que fichó a Albelda para Cerberus y que trabajó para la Fundación del Valencia mientras mandaba Llorente, está siendo investigado por engordar, presuntamente, los contratos de la organización de las carreras de la Fórmula 1 en Valencia. A esto me refiero cuando digo que si el cambio en la Federación no sirve para mirar adelante, mejor nos quedamos como estamos.

PD: Si se entera Amadeo Salvo, es capaz de presentarse solo para tocar las narices. ¿Se lo imaginan? Sería tan divertido... Dicho todo esto, me asalta una pregunta, si ganara Llorente, ¿trataría de ayudar al Valencia o intentaría tocarle las narices a Peter Lim? Ale, feliz año a todos.

