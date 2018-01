El Valencia se trae un buen resultado de Canarias, fue mejor en el cómputo global del partido, pudo haber finiquitado la eliminatoria si hubiera estado algo acertado con el gol y encima no le pitaron un penalti muy claro sobre Guedes de esos que al Real Meseta y al FC Valors les pitan siempre y al Valencia casi nunca. Y tampoco le pitaron otra penalti sobre Santi Mina que sin ser tan claro, es falta dentro del área.

Pero hay un pero. Y digo más, me gusta que haya un pero, porque es síntoma de que el equipo y los aficionados hemos dado un paso adelante, que hemos asumido que estamos en otra realidad que se parece más a lo que todos entendemos que ha de ser el Valencia. Y todavía mejor es que no solo lo digamos algunos aficionados y ´arrejunta letras´ hartos de tener que hablar del ninguneo al que el Marca en particular -ese periódico más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta- y el nacionalmadridismo en general someten al Valencia, lo mejor de todo es que lo dice un futbolista del Valencia que está entre los capitanes y que suele dar la cara cuando habla.

Rodrigo después de empatar a uno en Copa del Rey ante la UD Las Palmas en un partido en que en la primera parte el Valencia salió a verlas venir y la perdió, y en el que en la segundo se puso las pilas y la ganó 0-1 pero la pudo ganar 0-3: "Tenemos que volver a la humildad del principio, nos falta dar un plus más, los rivales te van conociendo mejor y cada vez es más complicado y hay que dar un paso adelante". ¡Olé tus ´bowlings´ Rodrigo!

He de decir que al terminar el partido andaba algo preocupado porque en la primer parte y por primera vez en lo que va de temporada, el Valencia parecía dejarse llevar. Cierto que lo corrigió en una segunda parte en la que fue muy superior al rival, pero en la primera el equipo en general se rascó la barriga. No se me ha pasado la preocupación pero celebro que uno de los capitanes lo diga en púbico. Marcelino, tapa esa fuga.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.