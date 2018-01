Vicente ´amo a Laura´ Azpitarte

Desde que lo dijo Marcelino que estoy con la mosca detrás de la oreja. «Parece que el gol que no se concedió al Barcelona nos puede pasar factura». Y lo dijo después de la derrota del Valencia CF ante el Villarreal, partido en el que el colegiado no señaló un clarísimo penalti por manos evidentes cometido por Manu Trigueros. Y claro, te pones a repasar los arbitrajes que ha sufrido el Valencia desde que el árbitro no concedió aquel clarísimo gol de Messi... ¡y da que pensar! Desde aquel error arbitral en favor del Valencia hubo un partido en Getafe donde el árbitro permitió al equipo madrileño hacer lo que le dio la gana, el penalti del día del Villarreal y el penalti sobre Guedes en la Copa del Rey. El agarrón sobre el portugués es tan claro y que me parece muy difícil que un árbitro no lo vea...

Yo no amo a Laura

Al final que me digan faltón o lo que les dé la gana, pero chico, he llegado a la conclusión que los nacionalmadridistas se reproducen como los Gremlins porque salen de debajo de las piedras. O mejor, se reproducen por esporas, como Sheldon Cooper, el egoísta más adorable del mundo y protagonista de ´The Big Bang Theory´, una de mis series de televisión favoritas. Pero volviendo al nacionalmadridismo, digo que se ve que se tiran de cabeza a la piscina y se reproducen como los Gremlins porque das una patada a una piedra y aparecen cuatro o cinco a cada cual más insultante e increíblemente peculiar. El último en saltar al salón de la fama del nacionalmadridista dice ser el Jefe de deportes del Grupo Libertad Digital y EsRadio, y se llama Vicente Azpitarte, del que he llegado a pensar que siente celos de Roncero, Siro López y el de la foto de Mou, porque es la única manera de encontrar un sentido a lo que dice. El amigo Vicente parece salido de la canción «amo a Laura» y esto lo digo sin ánimo de ofender, que yo soy bajito, cabezón y hasta hace nada tenía esguince de barriga. Pues bien, cuando se confirmó que Rafa Mir no irá al Real Meseta, el tipo escribió esto: «En Valencia ya están celebrando el segundo gran título del año tras ganar en el Bernabéu: Rafa Mir no ficha por el Madrid y se va a Inglaterra con el entrenador al que echaron tras meterles en Champions. #DobleteChé En cuanto se confirme la noticia pondrán la Copa en el museo». Pues ya me extraña a mí que Jiménez Losantos, con lo comedido que es, le deje decir estas cosas a Vicente ´amo a Laura´ Azpitarte´.

