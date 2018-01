Lo de Marcelino y Nacho Vidal

Si les soy sincero me cuesta mucho interpretar las palabras de Marcelino sobre Nacho Vidal. No sé si es que está hasta las narices de que se cuestione que no le da oportunidades y lo paga con el jugador dándole un palo gordo, o si lo que ha hecho es tratar de motivarle. La realidad es que es la primera vez que escucho a Marcelino salirse del guión ese de protección al vestuario por encima de todas las cosas y aunque sea a costa de no siempre decir la verdad.

Por cierto, esto ha dicho Marcelino de Nacho Vidal: Pregunta: «Nacho Vidal no juega en Liga desde el 15 de octubre, ¿sucede algo con él?». Respuesta: «Es muy posible que juegue, esto es el Valencia. El Valencia no espera. Intentamos tomar decisiones justas desde la reflexión y el equilibrio para poner a los mejores jugadores en el campo. Jugó en Copa los dos partidos, tuvo alguna participación en Liga y mañana va a volver a jugar. No ha pasado nada extraño. El nivel de exigencia del Valencia es muy alto y tenemos que intentar poner a los mejores».

