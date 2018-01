Los ejemplos de Portu y Maksimovic

Lo destacó Marcelino en rueda de prensa y con razón. El Valencia no perdió los nervios pese a que el rival se puso por delante. Lo mismo es porque yo sí los perdí y no se imaginan de qué manera, pero me parece una reflexión a tener en cuenta. Puedo prometer y prometo que en mi disco duro ya visualizaba un partido como el del Villarreal, que a pesar de lo que dijo su entrenador, nadie con sentido común podía achacar la derrota del Valencia a otra cosa que no fuera la mala suerte... Pero supongo que lo de los entrenadores dando una visión del partido que solo ellos entienden ha de ser endémico porque ya me dirán qué hace Pablo Machín quejándose del penalti que le pitan ayer al Valencia cuando en la primera parte hubo dos que no le pitaron y uno de ellos muy evidente cometido sobre Rodrigo. Y ya van tres muy claros no señalados desde que hubo un partido en que un árbitro se equivocó a favor del Valencia en un partido contra el FC Valors. El de Manu Trigueros por manos clarísimas ante el Villarreal, el del agarrón sobre Guedes en Copa ante la UD Las Palmas, y el de ayer. Piensa mal y acertarás, que ya lo dijo Marcelino.

El mensaje de Portu

Que Mateu Alemany sabe de fútbol no hace falta que lo diga yo, pero me apetece hacer una reflexión al respecto de Portu, futbolista criado en la cantera del Valencia que ahora es muy protagonista en el Girona y ya ha marcado seis goles en primera división contando con el que hizo ayer en Mestalla. El director general está poniendo todo su empeño en que no se escapen jugadores de la cantera y lo de Portu debe servirle al Valencia para seguir por ese camino. Portu no es TOP, es evidente, pero sí mucho mejor que futbolistas que han tenido más oportunidades que él, como Danilo Barbosa o Filipe Augusto, y sobre todo, sería un muy interesante futbolista formando parte de la actual plantilla del Valencia para eso que llamamos segunda línea y de lo que no vamos muy sobrados... Por otra parte, hay tipos a los que se les ve a un kilómetro que lo que hacen lo hacen de verdad, y su gesto al marcar en Mestalla le delata... estaba loco por triunfar aquí. Es una pena pero de nada vale lamentarse, al contrario, hay que aprender de los errores.

Lo de Maksimovic

Me alegra que Marcelino diga que Maksimovic será titular en Coruña el sábado que viene. El serbio va poco a poco pero siempre adelante. Se lo merece.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.