El Real Madrid, Guedes, Lim y Chikilicuatre

Pues miren, ya se me ha pasado el susto. Ahora que ha vuelto la rutina y terminaron por fin las fiestas navideñas con sus cosas buenas y sus cosas malas, lo puedo decir. La derrota ante el Villarreal me dejó mal cuerpo, por el rival, por la mala pata que tuvimos y por lo que suponía desde el punto de vista de la clasificación: la miraba una y otra vez, y después echaba un vistazo al calendario de enero, y veía peligrar el puesto de Champions. Dime tremendista pero así soy. ¡Estaba cagadito! Y ahora todo lo contrario. El fútbol es lo que tiene...

Los matices

No sé si a estas alturas hay alguien tan incauto de querer negar que Peter Lim está intentando fichar a Guedes allá él -y no me vale la Cadena Ser porque al margen de epicentro del nacionalmadridismo, no cuenta como periodismo-, pero me gustaría matizar algunas cosas que se han dicho sobre algo que ha dicho Marcelino. Cuando el entrenador del Valencia dice «no sé si el Valencia tiene la posibilidad económica para fichar a Guedes» añade después «no es mi parcela», lo que pasa que en muchos sitios, qué casualidad, se les ha pasado ese matiz. Y si a la primera frase le añades el matiz de «no es mi parcela» lo que diciendo que Marcelino es que él no sabe si el Valencia puede fichar a Guedes desde el punto de vista económico porque lo desconoce, porque, por decirlo de alguna manera, no está dentro del bolsillo de Peter Lim. No está diciendo que el Valencia no vaya a fichar a Guedes porque no pueda ficharlo. Ojo, que puede pasar si el PSG no se baja del burro, lo que pasa que eso no lo ha dicho Marcelino. Parece ser que la Virgen de los Dolores está empezando a cansarse de que le pongan velas para que el Valencia no fiche a Guedes...

Lim y Chikilicuatre

No sé que día será cuando ustedes lean esto pero cuando yo lo escribo es lunes y no he parado de reír al leer en el Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, que si solo se contaran los puntos logrados en la primera parte de los partidos, el Real Meseta sería líder de la liga española. ¡Toma ya! Claro, y si yo fuera Peter Lim ficharía a Guedes hoy mismo para que dejaran de darle la paliza a la Virgen de los Dolores, y si fuera Chikilicuatre la canción habría sido así: «Uno, el Breaking Dance, 2, el Cruzaíto, 3 el Michael Jackson, y 4 el Real Madrid». ¡Marchando otra vela para la Virgen de los Dolores!

