Lo poco que sé de este Valencia es mucho

Solo sé que no se nada y que el Valencia no se va a confiar en los cuartos de final de la Copa ante el Alavés. Y aunque parezca poco, en fútbol es mucho saber. De hecho, es lo mejor que se le puede decir en estos momentos a Marcelino como entrenador y al Valencia como equipo, porque es una afirmación dicha desde la experiencia, es decir, conociendo a este equipo, tengo claro que saldrá a morder y, a su manera, jugará buen fútbol. Después, te puede pasar lo que el día del Villarreal, que mereces empatar como mínimo y terminas perdiendo.



La Ser y el chantaje

El otro día repasábamos qué medios de comunicación trataron de vender a Rafa Mir como un mártir porque el Valencia se negó a traspasarlo al Real Meseta por mucho menos dinero del que acabó pagando el Wolverhampton de Nuno, al tiempo que insinuaban que el Valencia, con su director general al frente, Mateu Alemany, era poco menos que un club dictador. Si no recuerdo mal la Cadena Ser encabezaba la lista de medios que consideran a Rafa Mir un mártir y al Valencia y Mateu Alemany unos dictadores sin escrúpulos ni sentimientos. La Ser, por cierto, es esa emisora de radio afiliada al chantaje que tiene como comentarista estrella a Pedja Mijatovic, algo que sin duda te define. Al barco en cuestión se sumaron Pedrerol y sus informaciones manipuladas y, cómo no, el Marca, más conocido como el BORM por ser el Boletín Oficial del Real Meseta. Pues bien, hoy tenemos una más de la Cadena Ser. Resulta que el Valencia ha fichado a Vietto y a Coquelin, y quiere fichar a Cancelo y está peleando por comprar a Guedes, -en lo que ha de considerarse un paso adelante en cuanto a ambición y coherencia-, y a los señoritos estos les parece mal. Ahí va el titular de un artículo de un tipo que habla en esa emisora cuyo nombre no escribo por decencia mental y ética: «Ansiedad y fichajes: pre-fracaso». Ya ven, este es el resumen de la Cadena Ser a que el Valencia trate de tener mejor plantilla para estar en la Liga de Campeones y competir por la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque en la Cadena Ser se enteran de los fichajes por otros medios de comunicación. A eso, en mi pueblo lo llamamos chantaje. Nada de periodismo. Lo curioso es que días después de que la Cadena Ser cargue contra Mateu Alemany porque no le susurra cosas al oído, sale Marcelino en rueda de prensa y lo pone por las nubes. Conclusión: algo está haciendo bien el Valencia.



