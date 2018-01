Marcelino está pidiendo un lateral derecho

Dice Lucas Pérez, delantero del Deportivo de La Coruña, que "el Valencia no ha hecho nada" y que "no ha merecido la victoria que se ha llevado". A ver, esto del fútbol es como los culos y las opiniones, que todo el mundo tiene uno, y como estamos en democracia pues hasta Lucas Pérez puede decir lo que le dé la gana y hay que respetarlo, pero si lo que quiere el equipo gallego es no descender a segunda división, haría bien en tener un discurso realista y no vivir del cuento y la mentira porque lo primero para solucionar un problema es detectarlo y no tirar balones fuera.

Tengo claro que el Valencia tuvo de cara la suerte que no tuvo, por ejemplo, el día del Villarreal, pero eso es una cosa y otra lo que dice este hombre hay una diferencia sustancial. Por no hablar del penalti claro sobre Vietto que el colegiado no pita con 0-2 ni de la falta de Andone sobre Garay en el gol del Deportivo de la Coruña. Por cierto. Otro penalti no pitado. No pierdo la cuenta...



Sobre Maksimovic

No estoy en la cabeza de Maksimovic, pero a ese futbolista lo que más le conviene es quedarse en el Valencia. Hay un entrenador que te pone, vale que Coquelin ya lo ha adelantado y lo veo hasta lógico porque el serbio es un recién llegado al fútbol de élite, pero lo cierto es que Marcelino le está dando bolita. Su camino en el Valencia es el de ir poco a poco y salir ahora en busca de un sitio donde sea titular siempre -cosa que por otra parte está por ver- creo que le supondría perder lo que se ha ganado sin hacer ruido desde que llegó.

Dice Marcelino que no quiere perjudicarle y con ello está diciendo que tiene por delante a Kondogbia, Coquelin y Parejo, y que probablemente jugará poco, pero aún así considero que su papel es poner en un compromiso al entrenador cada vez que tenga que hacer una convocatoria. Por otra parte, que la segunda línea apriete a los titulares es la mejor manera de tener un equipo competitivo.



Vezo de la lateral...

Trece de enero, faltan algo más de dos semanas para que se cierre el mercado de invierno. Marcelino tiene dos laterales derechos en plantilla y uno está fuera de la convocatoria y el otro en el banquillo. Juega en esa posición un defensa central. Hagamos más caso de lo que hacen los entrenadores que no de lo que dicen, y Marcelino, con lo que hace, está pidiendo un lateral derecho. No le demos más vueltas. Mateu, a fichar...

