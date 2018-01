Misterios de la mejor liga del mundo

En La Sexta se olvidan, casualmente, del escudo del Valencia cuando hablan del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey pero no se olvidan de los escudos del Real Meseta, FC Valors, Atlético de Madrid, Sevilla, Leganés, Espanyol y Alavés.

El Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, cuando termina la jornada con la victoria del FC Valors en Anoeta ante la Real Sociedad dice: «El Barça termina la primera vuelta invicto y con una ventaja de 9 puntos sobre el segundo (Atleti) y 19 sobre el Real Madrid. Así está la clasificación...».

Parece ser que en la Liga española no hay tercer puesto esta temporada y ha desaparecido como el campeón de invierno, que solo se habla de él cuando es el Real Meseta quien termina la primera vuelto primero en la tabla.

Vamos ahora con el Diario AS, que es aspirante a ser el Boletín Oficial del Real Meseta: «¿Se puede hablar ya de flor de Marcelino? En el minuto 92 salvó la victoria así...», y ponen la jugada del gol que falló Adrián en Riazor ante el Valencia en el tiempo de descuento. Que el equipo de Marcelino tuvo suerte de que el delantero gallego enviara el balón a las nubes es una verdad como un templo, pero cuando la pregunta es «¿Ya se puede hablar de flor de Marcelino?» están diciendo que el Valencia va tercero en la Liga por suerte... Claro, y el Real Meseta está a no sé cuantos puntos del líder por mala suerte... ¡y por los árbitros que le tienen manía!

Seguimos. Edu Aguirre, periodista que le ha quitado el puesto de ´Pelota oficial de Cristiano Ronaldo´ a Manu Sainz, en El Chiringuito de Pedrerol: «Al Real Madrid este año no le sale nada y al Valencia le sale todo. Ayer no jugaron bien y metieron dos goles de churro». ¿Ven? Lo que yo decía, es cuestión de buena o mala suerte, no de buen o mal trabajo. Por otra parte, me pregunto a qué dedicará el tiempo libre Siro López que, escocido por el empate del Valencia en La Cueva de Alí Babá, dijo, cuando el Valencia parecía ser el único equipo que le podía plantar cara al FC Valors, que a final de temporada el Real Meseta tendría 15 ó 20 puntos más que los de Marcelino. Por otra parte, cuando el Valencia genera este tipo de comentarios en este tipo de sitios y dichos por este tipo de periodistas, es evidente a qué se debe: molesta que esté arriba. Toda la vida se ha llamado ´Bronco y Copero´ pero en las redes sociales lo han actualizado con eso de ´El puto Valencia´, que en lo que a mí respecta, me parece ´TOP´.

PD: Cómo me lo estoy pasando estos días...

