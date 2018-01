Las buenas y las malas noticias en el Valencia

De lo que voy a escribir ahora sobre la Cadena Ser y el Marca, ese periódico más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, deberían tomar nota los dirigentes del Valencia pero allá ellos si quieren seguir abriéndoles el Palco VIP a una emisora de radio y a un periódico que son el epicentro del nacionalmadridismo a cambio de cuatro gominolas. Pues resulta que para la Cadena Ser y para el BORM no ha sido noticia que el Valencia esté intentando fichar a Gonçalo Guedes. Podríamos decir que habría que preguntarles a ellos porqué no lo han considerado noticia pero no hace falta, se lo digo yo.

Para La Cadena Ser no ha sido noticia por envidia y porque no soportan que el Valencia no le cuente las cosas a ellos en exclusiva. Si no es así, optan primero por obviar la noticia pasándose el interés de los valencianistas por el arco de triunfo, y por darle palos al Valencia después. Lo que es un chantaje de toda la vida.

Pero sigamos. ¿Fichar a Guedes es una operación fácil para el Valencia? No. Al contrario, es difícil. Pero, ¿es noticia? Sí, decir que es una operación fácil es mentir, pero decir que el Valencia lo intenta a pesar de la dificultad, es noticia. Pero para la Cadena Ser y para el Marca, esa noticia que me atrevo a calificar de ilusionante -cada uno le ponga el adjetivo que le dé la gana- no existe. Y sucede que unos meses después de que el Valencia esté intentando fichar a Guedes para la Cadena Ser y para el Marca sí es noticia que el Valencia, supuestamente no puede fichar a Guedes porque el PSG pide mucho dinero y lo fundamentan en que lo dice un periódico de París que por otra parte me merece todo el respeto del mundo. Dan por sentado por lo tanto que el dueño del Valencia es tonto perdido y se va a Catar a hablar con el dueño del PSG a pesar de que no tiene ninguna posibilidad de fichar a Guedes... Miren, yo me acabo de comprar un coche y no se me ha ocurrido pasar por ningún concesionario de Ferrari, Rolls-Royce o Maserati. Imagino que con este ejemplo se entiende lo que intento decir.

Resumiendo, lo supuestamente bueno y que da una imagen sana del Valencia no es noticia, pero lo supuestamente malo y que da una imagen débil del Valencia sí es noticia. Juzguen ustedes mismos. Repito, que le abran otra vez el palco VIP a la Cadena Ser para que luego Manu Carreño y su caterva sigan fieles al servicio de Florentino. Y que le den más entrevistas al Marca, ese periódico que acusa al Valencia de hacer mobbing a sus futbolistas y que a poco que se acerque el Valencia-Real Meseta de Mestalla dirá que Guedes y Carlos Soler están en la agenda de Florentino y que para ellos es un honor que un club como el Real Meseta los quiera fichar y bla, bla, bla... Lo de siempre.

PD: He tenido que escribir todo lo anterior porque si escribo que vamos a ganar la Copa del Rey, que es lo que pienso, me dicen que soy gafe y no sé qué más, y no me apetece. Lo mismo que el resultado de hoy, que ya sé cuál es pero no lo voy a decir. Les puedo adelantar que dejaremos la portería a cero... jejeje

