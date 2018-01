¿Para qué queremos a Guedes?

Yo también vi el partido del miércoles pasado ante ely también vi queterminó asfixiado porque su juego es de arrancada y arrancada, y en un esfuerzo supremo de clemencia hasta puedo entender a Marcelino cuando hace una alineación pensando en el partido deporque si lo piensas, sihubiera hecho el 0-2 lo mismo estamos hablando ahora de lo bonito que nos ha salido este primaveral domingo de enero, pero si tengo ay me puedo meter segundo en la clasificación y encima sé que han ganado ely el... yo pongo a Guedes en el equipo.

Ya sé que ahora es más fácil hablar porque ya ha pasado el toro y ha terminado el partido -es lo que tiene el oficio de periodista- pero coincidiremos todos que si está el portugués en el campo, tras el 0-1 y con los espacios que regalaba Paco Jémez obligado por el marcador, la cosa habría quedado vista para sentencia.

Por otra parte, espero que me que de espacio para hablar del árbitro pero no quiero dejar de escribir una cosa: sea como sea, la UD Las Palmas se pone por delante y te quedas con un jugador menos. Pues bien, lo asumes y a reaccionar. ¡Hay que hacer algo! No apelo a la heroica porque eso sale cuando sale, pero chico, no tirar a gol ni pegar un pase en condiciones es preocupante. En ese contexto solo apareció Zaza, un futbolista que tiene alma de francotirador y no necesita ejército detrás, él solo se busca la vida en la batalla y es capaz de generar peligro.

Y ahora sí, lo del árbitro. Estuvo lamentable en el reparto de tarjetas. Ya lo dijo Marcelino y ahora también Rodrigo, desde el famoso ´no gol´ de Messi pasan cosas muy raras...



Hola Ser, soy cabezón

Señores de la Cadena Ser, desde que uno de sus empleados, cuyo nombre no quiero escribir por no malgastar tinta y papel, me ha insultado diciendo que soy bajito, no he parado de recibir muestras de cariño. No he crecido pero oye, que me ha subido la moral y todo. Por ello, les hago saber que además de bajito soy un poco cabezón... ¿Me hacen el favor de hacérselo saber al empleado en cuestión para que me vuelva a insultar? Un saludo y gracias por todo. En adelante les seguiré informando de más defectillos que traigo de fábrica. Cosas de mis padres, que diría Mendel, pero mejor no digo más no vaya a ser que lo insulten a él también... a Mendel digo.

PD: Ya se encargan ustedes de explicarle al tipo ese al que permiten hacer y decir lo que hace y dice, quién fue Mendel y su aportación a la humanidad.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.