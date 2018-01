El valencianista se ha cansado de tirar la toalla

De él apenas sé que es granota, quiero decir, que es del Levante UD a muerte, pero mira por dónde no hablamos de fútbol por una especie pacto tácito del que ninguno sabemos nada, ni cómo ni cuándo surgió, ni si tiene cláusulas o fecha de caducidad. Simplemente un acuerdo que prohíbe hablar de fútbol. Y punto. Es como si no quisiéramos discutir porque preferimos profundizar en aquello que nos une. Y nos une la música. Para que se hagan una idea, si mañana me cruzo con el tipo en cuestión en la puerta de mi casa o del periódico o en la plaza de mi pueblo, no lo conocería porque di con él a través de las redes sociales. Se llama ´Ojos de la ira´ y ´´, y la imagen con la que se muestra al mundo es un escudo del Levante. Y la mía uno del Valencia CF . Con esto imagino que ya entenderán lo del extraño entente cordiale sobre el fútbol.

Pues bien, el señor granota ´Ojos de la ira´ propuso un juego en redes sociales que al parecer yo no terminé de entender porque lo hice al revés, o por lo menos no hice lo que él proponía. Fuera como fuera, lo cierto es que lo pasé bien. Según me pareció, planteaba una canción para cada uno de los días del mes, y pedía, por ejemplo, para ´el día 3 una canción que te recuerda al verano´, para el ´día 5 una canción que necesitas cantar en voz alta´ o para ´el día 17 una canción que cantarías a dúo con alguien en un karaoke´. Y así hasta el día 30. Y rellenando y rellenado días del mes llegó el 9. ´Una canción que te ponga feliz´. No lo dudé. ´Ella´ de Bebe, escribí. Y desde entonces no dejo de escucharla insistentemente en un alocado bucle sin final. Me pasa cada vez que Ella se cruza en mi vida, de hecho, mientras les cuento esto ella, Bebe, canta que el miedo se puede romper con un solo portazo y que hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. Recuerdo que le hice una entrevista a Rosendo y cuando le dije que me gustaba tal canción porque decía esto y aquello él respondió que en realidad cuando la compuso no pensaba ni en ´aquello´ ni en ´esto´, pero que le había pasado ya más de una vez que cada uno entiende sus canciones como le da la gana, que viene a ser aquello que dice Yosi de Los Suaves, que las canciones son de aquellos que las cantan.

Y tiene razón el hombre de la guitarra con un micro debajo de su nariz que dice el Fito, porque la canción de Bebe no sé si es triste o si canta a la felicidad, no sé si es rebelde y revolucionaria o cariñosa y tierna. De verdad, no sé qué es, pero sí sé que la escucho y me recarga las pilas de energía positiva y ganas de vivir y salir a la calle al tiempo que me emociona y hasta hace que una lagrimilla amenace con saltar al vacío cuando me la pongo con cascos y en la intimidad, que es como se tiene que saborear Ella. Y en medio de esa explosión de emociones extrañas y benditamente inexplicables mientras retruena en mi disco duro casi de manera incansable y compulsiva, me pasa que, como las canciones son de aquellos que las cantan, Ella me recuerda al Valencia. O digo mejor, Ella me recuerda a los valencianistas que hoy se levantan radiantes de felicidad y con ganas de quererse ante el espejo y llenos de orgullo porque hoy se sienten ´to guapos´ y no sé si campeones de Copa, pero hoy sueñan a pierna suelta con estar en otra final porque se cansaron de ser llanto. Y joder, sé perfectamente que en lo último que pensaba Bebe cuando la compuso fue en los aficionados al fútbol, y que tal vez solo trató de ayudar a que cada mujer sea la mujer que le dé la gana de ser, y ayudar a la que no ha sido la mujer perfecta que esperaban, pero que ha roto sin pudores las reglas marcadas y se ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos porque sabe que su vida nunca más será un fracaso, pero yo soy así, tan sumamente bobo que en cuanto Bebe dice "ella se ha candado de tirar la toalla" me pongo ´moñoso´ y termino llevándomela al fútbol y al Valencia porque es lo que en esta vida más veces me ha hecho reír y llorar más allá de la familia. Ya ven, el Yosi es un sabio, las canciones son de aquellos que las cantamos. Así que todo esto no es más que una excusa para decir «mucho ojo que el Valencia se ha cansado de tirar la toalla». Por cierto, si pueden, miren el vídeo de la canción, por favor. Es tan simple y tan? tan todo.

PD: Antes de publicar esto le he pasado el texto a dos amigas porque tenía miedo de que no se interpretara bien lo que trato de decir mezclando el fútbol con una canción como Ella, aunque ni yo mismo sé exactamente la sustancia final de lo que he escrito. Hasta he pensado en la posibilidad de que me linchen en las redes sociales, pero, ¿saben una cosa? quien quiera interpretarlo a mala baba, tiene la mala baba en su mente. Eso lo descubrió Kant: cómo ve cada uno el mundo que le rodea depende de lo que cada uno tiene en el cerebro. Él lo llamó ´las categorías´.

