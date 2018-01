Esto es el Valencia, no lo olvidemos

Si alguno pensaba que se puede jugar una final desin sufrir o sin eliminar a algún poderoso, y que se puede quedar entre los cuatro primeros de la Liga española como si la competición fuese un paseo, que baje de ´la figuera´ que desde aquí le damos la bienvenida al mundo real. El calendario se ha empinado pero no es el momento de lamentos ni de lloriqueos, al contrario,, y con respeto al rival, pero sin miedo. Y desde esas premisas, podemos ser los más ambiciosos del mundo. ¿Pero cómo creemos que el Valencia ha ganado títulos a lo largo de su historia? Pues pasando dificultades y superándolas. No hay otra receta. Es evidente que el equipo no está en su mejor momento desde que comenzó la temporada pero porque ha tenido momentos que ha rozado la perfección, momentos en que si jugaba bien goleaba y si jugaba mal ganaba. Ahora no juega bien, pero compite. Este equipo se muere en el campo y vende cara su piel. Puede que no termine de tener líderes del tipopero eso son palabras mayores, en cambio, sin tener figuras de ese calibre, tiene algo del gen competitivo de aquellos: este Valencia pelea., y, pero amigo nosotros tenemos a Mestalla. Les puedo asegurar de muy buena tinta, que tanto en el FC Valors como en el Real Meseta le tienen pánico.Me lo dijo Marcelino a la cara al poco de aterrizar en Valencia, y le respondí me lo dices para quedar bien. Él me agarró del brazo y me miró, que no, que te digo queque nos pasó cuando vinimos aquí con el Villarreal, cuando el entrenador era. Y lo dijo también, que aunque pésimo entrenador, ese tipo como futbolista ha jugado muchos años en ely decía que en su vida había visto un ambiente como el delque vivió en el banquillo blanquinegro. Fuera victimismos y fuera euforia desmedida. Y Mestalla lleno. Al menos hoy, que vistos los precios de los socios, veremos el día del FC Valors. Bonita oportunidad perdida para ganarse al socio y premiar su fidelidad.



