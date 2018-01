Meriton y la brecha con los aficionados

Ha pasado el partido ante el Real Meseta y tal vez sea el momento para decir algunas cosas al respecto delque ha puesto el Valencia para la semifinal de Copa del Rey ante el FC Barcelona. De entrada, jamás había visto a tanto aficionado quejarse sobre un tema de este tipo. Y ojo que no hablo de las redes sociales, que en ellas también se han quejado y bien que hacen, por decirlo de alguna manera, la protesta es unánime en la calle.

Y ya el colmo es que la madre de una amiga de mi hija acuda a mí porque quiere protestar. La mujer quiere decirle a alguien que no es justo y no sabe qué hacer, y si lo piensa, ella misma encarna al valencianismo en ese instante. O al menos al valencianismo que se siente traicionado. Sí, he escrito ´traicionado´, porque creo que es como se siente la gente. Vean si no qué me ha escrito otro aficionado, Luis López, antes de salir de su casa camino del estadio para ver el partido ante el Real Meseta: «Carlos, años de socio, renovando el pase y haciendo milagros aún estando en paro y me lo pagan así, con estos precios. Tremendo. Me han jodido pero bien. O rectifican y cambian los precios o uno que se quedará en casa jodido y sin poder disfrutar, ahora que podemos.Y aun así con el cabreo y con todo en media hora me pondré Barricada e iré a Mestalla a animar a mi equipo. Hoy sí que puedo ir». Pero ocurre, que además de la traición a los aficionados, estos precios pueden provocar una grieta interna en el club, y me explico.

El pasado jueves salió Parejo a hablar en rueda de prensa y hacía mucho que eso no pasaba. A la segunda pregunta y sin que se lo preguntara nadie, Dani sacó el discurso que traía aprendido de casa y pidió el apoyo de los aficionados, que es algo que, por otra parte, hace Marcelino cada vez que se planta ante un micrófono. Pues bien, con estos precios, el Valencia deja al entrenador y al capitán en fuera de juego por no decir en bragas. Entendería que la próxima vez Parejo dijera que salga el presidente y pida el apoyo de los aficionados...

Para rematar el asunto, creo que hay un error de estrategia por parte del Valencia porque es más importante llenar Mestalla que llenar el bolsillo, y por otra parte, Meriton ha perdido una bonita oportunidad para acercarse a los aficionados. El momentáneo éxito actual es responsabilidad suya como fueron los fracasos, eso es evidente, pero todavía no han logrado que el valencianista deje de mirarlos con recelo. Era un día para hacerle un homenaje al socio...

