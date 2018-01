Nos tienen ganas, eso es buena señal

Si seré bobo que me fui a estudiar periodismo al CEU y pagando cuando resulta que desde la capital se dan clases gratis. Mensaje para los futuros estudiantes de periodismo, no hace falta que vayáis a la facultad, podéis escuchar, por ejemplo, a Isaac Fouto, que dice que los periodistas de Valencia son –somos– unos forófos y no como él, que es tan imparcial y ejerce el periodismo de manera tan libre que tuvo la oportunidad de entrevistar a Usain Bolt poco después de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y le preguntó si es del Real Madrid o del Barcelona. ¡Olé ahí!

Hay otro gran profesor, y ´cantaor´, es Pepe Domingo Castaño, que habla de periodismo de bufanda en Valencia porque en la Cadena Cope a nivel nacional, como todo el mundo sabe, se ejerce la ecuanimidad hasta límites insospechados y dedican el mismo tiempo y entusiasmo a hablar del Real Meseta que del Girona. Por no hablar de Juan Carlos Rivero, que con el dinero de todos lucha por arrebatarle el primer puesto a Pedrerol en el nacionalmadridismo televisivo. ¿Se puede ser más gris que aspirar a ser Pedrerol con dinero público? No nos olvidemos de ´el de la foto de Mou´, que es incapaz de apreciar cuestiones estilísticas en un texto o de Alfredo Duro, empeñado en copiar la fórmula Cristóbal Soria para hacerse famoso, pero claro, sin gracia.

Y por último, Vicente ´amo a Laura Azpitarte´, un pobre chico que quiere meter la cabeza en el salón de la fama nacionalmadridista y al que nadie hace caso. Todos ellos dan clases de periodismo al resto de periodistas de España. Y yo pagando en la facultad... ¡si es que soy un primavera! De todo, me quedo con una reflexión: si tanto celebran una victoria que no sirve para nada a efectos de la clasificación, significa que algo se está haciendo bien. Molestamos. Y seguiremos molestando.

PD: De las agresiones de Cristiano Ronaldo a Montoya y Dani Parejo nada dicen nuestros profesores de la capital?



Muy bien por el Valencia

Un aplauso merecido para el Valencia CF por el cambio en los precios de las entradas para el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey en Mestalla entre el Valencia y el FC Valors. Cada decisión que tome el Valencia CF ha de ser pensando en el aficionado porque es lo más importante de este bendito invento que se llama fútbol. La eliminatoria se decidirá en Mestalla y ahí tenemos ventaja porque ya no tengo ninguna duda de que el ambiente será espectacular.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.