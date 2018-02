No hacen falta ni William ni Pepico Wallace

Maneras de definirte

Afirmo sin miedo a equivocarme que todos los valencianistas o aficionados al fútbol que sigan leyendo lo que estoy escribiendo saben perfectamente qué tipo de futbolista es Leo Messi y el momento de forma en el que se encuentra el Barça de. Les tengo a ustedes por personas inteligentes y que saben de fútbol, como mínimo, lo mismo que yo, y por lo tanto son plenamente conscientes de la dificultad de la empresa a la que se enfrenta el Valencia hoy. ¿Y qué? ¿nos vamos a casa? Pero mucho ojo, que tampoco se trata de hacer un canto épico a la utopía y creer en ella como si estuviésemos en la Escocia de la edad media yacabara de hacer el discurso de su vida mirando a la cámara cual Leónidas en las Termópilas, Gladiator en el Anfiteatro Flavio o Aragorn en la Tierra Media. Que no, que no, que esto no es como si eleliminara alganando en la Cueva de Alí Babá, que esto es más real y posible de lo que parece. Y que sí, que hace falta algo de suerte, es una evidencia, pero porque salvo ocasiones puntuales, para ganar a equipos como el, que además de los favores mediáticos y económicos, gozan de favores arbitrales, el azar te ha de guiñar algún ojo, aunque sea el del parche. Si las dos veces que llega el FC Valors hace gol, pues tenemos un problema. Ahora, si la primera de Messi la falla, otra va al palo, nuestro portero tiene un buen día y arriba tenemos un poco de tino... resulta que igual les damos un susto. Y esta cosas pasan. ¡Que esto es fútbol! Y por muchas e importantes bajas que tenga Marcelino, miras el posible equipo titular del Valencia, y no está tan malo oye.Aquí cada equipo tiene sus armas y, obviamente, el FC Valors tiene más, pero pese a todo, estoy convencido que quien más claro tiene esto que trato de contar, es el propio Valverde. Si él no se fía un pelo, no seré yo quien diga que el Valencia no tiene opciones de estar en la final de Copa. Ni William ni Pepico oye...

Manuel Llorente se reúne con Mateu Alemany y le pide apoyo en su intento de presidir la Federación Española. Es curioso que, con todo lo que ha dicho por ahí de Lim, pida apoyo. Si lo piensas, le define. Por otra parte, si el Valencia de Peter Lim no le apoya, y gana, ¿qué hará Manolo?



