"El Pituco es más culé que Piqué"

Esto es cierto

En Gol hacen una encuesta y preguntan quién prefieres que pase la eliminatoria entre el FC Valors y ely dan tres opciones, el FC Valors, el Valencia... o que pierdan los dos. Vivimos en un país que apesta por culpa de algunos, porque eso y no otra cosa se puede decir de un programa de televisión que le da un matiz madridista a una semifinal deentre dos equipos que no son el Real Meseta. Por cierto, estos de Gol, son los que hace unos días se permitían el lujo de dar lecciones de periodismo. Tapa por detrás que tienes el culo al aire...

Lo que van a leer a continuación es verdad. Me creerán o no me creerán, pero es verdad. Les transcribo, sin insultos, el mensaje de voz de un buen amigo: "Carlos, te autorizo a que escribas que el Pituco, el árbitro que está ahora pitando a tu Valencia, es más culé que Piqué. Ese es de Lorca, de mi pueblo, y puedes decir que te lo dice una persona de fútbol".

Por lo visto, lo de ´Pituco´ es algo así como el apodo del pueblo. A partir de ahí, pues libertad, libertad, sin ira libertad para los jugadores del FC Valors. ¡Dos tarjetas rojas perdonadas! Una a Sergi Roberto, que lesionó a Pereira, y otra a Luis Suárez por darle una patada sin balón de por medio a Rúben Vezo. Y el amigo Pituco a dos metros y no dice nada. De verdad, dos partidos consecutivos contra el Real Meseta y el FC Valors agotan porque los errores arbitrales no tienen que ver con la apreciación, tienen que ver con que los criterios son diferentes incluso dentro de un mismo partido.

PD: Si Suárez hubiera visto amarilla, habría sido baja en Mestalla. Pero no, agrede a Vezo y no pasa nada.



Hay que creer

Del partido diré que el Valencia llega vivo a Mestalla que era el gran objetivo aunque el resultado es feo porque un gol en contra te obliga a mucho, concretamente a marcar tres. Pero yo no estoy aquí hoy para decir eso que es pura aritmética, estoy aquí para decir que aunque es difícil ganarle al FC Valors en Mestalla, el partido hay que afrontarlo con toda la irracionalidad del mundo. Ahora, no vale más que la fe, porque este equipo está a noventa minutos de una final de Copa y con bajas muy importantes ha salido vivo del Camp Nou. Piensen, por ejemplo, si la galopada de la segunda parte de Maksimovic, hubiese sido Guedes... ¿se dan cuenta como sí hay posibilidades de llegar a la final? ReAMUNTADA.

