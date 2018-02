El Código Valencia

No sé si lo he dicho alguna vez pero hay una película que me vuelve loco. Sé que todo lo que cuenta es mentira, pero me fascina la idea de que alguien pueda ser el último descendiente vivo de Jesucristo. Tan poseído estoy que he vuelto a leer ´Los hijos del grial´, un viejo libro que se puede considerar como una especie de precursor de ´El Código Da Vinci´, que por otra parte no he leído. ¡Soy así de incoherente! Pues eso, que de vez en cuando me veo la película y siempre le encuentro detalles nuevos que alimentan mi imaginación sobre la posibilidad de que María Magdalena fuese la compañera de Jesús y que ambos hubieran tenido hijos€ Soy cero creyente pero como dice Antonio Piñero, en la vieja Europa todos somos ´cristianos culturales´, y pensar en la responsabilidad de ser el heredero del que ha sido sin duda la persona más importante e influyente de la humanidad, me echa para atrás. Como esa pregunta del final de libro que yo he visto en la película: «¿Puede un heredero de Jesucristo terminar con la fe cristiana?». Joder€ tremendo.

Supongo que los que me conozcan mínimamente estarán esperando a que de un momento a otro relacione el ´Código da Vinci´ con el Valencia, y, efectivamente, han acertado porque ya saben que no tengo remedio ni quiero tenerlo. Soy capaz de estar paseando a mi perro, que se cruce con otro, se huelan mutuamente, el mío ´reguiñe´ y el otro se espante aunque sea mucho más grande, y que eso me parezca una metáfora que puedo exportar al Valencia ´arrejuntando cuatro letras´.

El caso es que cuando los protagonistas de la película huyen de la policía francesa que les acusa de cuatro asesinatos que no han cometido, buscan ayuda en un viejo historiador que resulta ser el malo de la película pero que en ese momento es un anciano rico, solitario, generoso y entrañable, que vive obsesionado con la historia de los posibles descendientes de María Magdalena. Y en su avión privado en plan Peter Lim, saca de Francia a los dos presuntos asesinos porque uno de ellos conoce el secreto que él busca desde joven: la fuente del poder de la Iglesia Católica en la tierra, es decir, en teoría la chica joven y guapa conoce el sitio exacto donde están enterrados los restos de María Magdalena, y esto supone que se podría probar a través de ADN que ella y Jesucristo tuvieron hijos y hasta encontrar a sus descendientes. ¡Ahí es nada! Y van los dos prófugos y le piden al anciano que no se moje más por ellos, porque proteger o encubrir a unos huidos de la justicia y acusados de cuatro asesinatos no es cualquier delito, y le insinúan que se mantenga al margen, que ya ha hecho bastante. Pero el viejo responde que unas narices y es entonces cuando viene lo bueno. El hombre se pone en modo ´mimosín´ con dosis de épica de ´El Señor de los Anillos´, y cuenta que lleva toda la vida contando «la historia y tratando de averiguarla», y que ahora, cuando se acerca el fin de sus días -porque para añadirle más grandeza al relato, es un tullido que camina gracias a dos bastones-se encuentra que forma parte de la Historia, es decir, él está escribiendo y protagonizando la Historia. ¡La está cambiando!



Juan Mata, el Rey y Ranieri

Y tiene razón, porque no es lo mismo pasar a la historia que escribirla, no es lo mismo que hable la gloria de ti por los siglos que cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y en ese instante, me acordé del Valencia y del partido de vuelta de semifinales contra el FC Barcelona. ¿Serán conscientes los futbolistas del Valencia que no solo están muy cerca de pasar a la historia del Valencia, si no que tienen la posibilidad de cambiarla? Esto no va de quién es mejor jugador, va de quién está en el momento en que suceden las cosas, y por lo tanto, en el momento en que se ´hace la Historia´. Juan Mata, por ejemplo, pasó a la historia blanquinegra, entre otras cosas, por su participación en el último título que ganó el Valencia, aquella Copa del Rey que se conquistó en el Vicente Calderón ante el Getafe, equipo que por cierto contaba con el apoyo del ahora Rey emérito Juan Carlos I. Digo más, Arizmendi pasó a la historia del Valencia con aquel golazo en la Cueva de Alí Babá que le dio tres puntos al equipo de Koeman cuando nadie apostaba por él, pero ni el bueno de Mata, al que todos adoramos porque se lo ha ganado a pulso, ni tampoco Arizmendi, han cambiado los acontecimientos. Sí los cambió Claudio Ranieri cuando cogió un equipo mal hecho a base de talonario y que amenazaba con coquetear con el descenso, y lo hizo a su imagen y semejanza hasta convertirlo en campeón. Ranieri cambió la historia del Valencia y lo devolvió a una dinámica ganadora que otros como Cúper y especialmente ´Nostre Senyor Rafa Benítez´ embellecieron para que la gloria hable por siempre de ellos. Pero fue el italiano quien cambió los acontecimientos. Él estaba en el sitio adecuado.

Y en esas estamos, en el momento oportuno en el que suceden las cosas importantes. No sé cuántos años, por ejemplo, estará Gonçalo Guedes entre nosotros, pero si pega dos galopadas y mete al Valencia en una final de Copa, cambiará la historia porque romperá una dinámica triste y hasta perdedora. Me temo que ninguno de los futbolistas del Valencia leerá este texto porque es demasiado largo, pero confío en que le eche un vistazo alguien cercano a Marcelino y le haga ver que en sus manos está algo más importante que ganar un título, eso que tanto le obsesiona y que es muy comprensible. Él, su gente y sus futbolistas, están por méritos propios y por avatares del destino, en el momento reservado para los elegidos. No teman, han de saber que los herederos del murciélago en la tierra les apoyan. Escriban la Historia.

PD: Sobre el Priorato de Sion, Rennes le Chateau y todas esas cosas, he leído algún libro, escuchado cientos de programas de radio y visto infinidad de documentales. En uno dijeron que el éxito del Código da Vinci es el título, que la palabra ´código´ es clave, por eso me he atrevido a titular este artículo ´El Código Valencia´. Por cierto, al final resulta que la chica joven y guapa no conoce el secreto de la tumba de María Magdalena, lo que pasa es que ella, sin saberlo, es la única descendiente en vida de María Magdalena y Jesucristo. ¿Quién quiere ser el heredero de Mario Kempes, Claramunt, Puchades o Claudio Ranieri?

