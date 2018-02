Luis Suárez tenía que estar en su casa

Alle puede eliminar a doble partido pero para ello han de darse dos situaciones. Una que los pilles despistados, es decir, que no se lo tomen excesivamente en serio, y no ha sido el caso.ha dado mensajes a su equipo desde el partido de ida al de vuelta, -reservando incluso a-, y por ahí era complicado que se despistaran.

Además, en semifinales es complicado que un equipo se despiste. Con ese panorama, si el FC Valors se lo toma en serio, sigues teniendo opciones pero pasan por acertar en los momentos clave. Y eso no lo hizo el Valencia. El remate de cabeza de Rodrigo al larguero en la primera parte tiene que entrar, la de Gayà tras el jugadón de Guedes tiene que entrar, en el 0-1 Gayà no tiene que comerse el amago de Coutinho y Paulista no puede hacer el canelo en el 0-2. Si haces eso ante otro equipo tal vez sigas teniendo opciones, pero ante este FC Valors no.

Pero hay más situaciones. Será la edad pero hace tiempo que dejé de ver las cosas solo de un color, acepto los matices y sobre todo, acepto que se pueden mantener varios discursos a la vez sin parecer estúpido. Tan verdadera es la reflexión anterior que dice que no puedes fallar ante este tipo de equipos, como que este tipo de equipos tiene además de vergonzosos favores económicos de la Liga de Fútbol, favores arbitrales todavía más indecentes por no decir inmorales.

Así de claro. ¿Se puede afirmar que el FC Valors está en la final de Copa por los árbitros? Pues hombre, lo que sí se puede decir a viva voz es que Luis Suárez no tenía que haber estado en Mestalla pero un árbitro cagoncete -en estos momentos estoy muy quemado y trato de controlarme porque liarla- lo ha permitido. No tuvo narices de sacarle una tarjeta amarilla por aquella patada a Vezo sin balón de por medio en el Camp Nou. ¡Y acarreaba suspensión para el partido de Mestalla! Así se escribe la historia del fútbol español actual que nos quieren vender como el mejor del mundo y no se lo cree nadie.

Y ya que estamos, querido Valverde, creo que eres el mejor entrenador que ha pasado por Mestalla desde Nostre Senyor Rafa Benítez, -es mi opinión futbolística y no va más lejos-, pero calladito estabas mejor. ¿Viste Ernesto como a Zaza si le sacaron tarjeta amarilla por protestar? Comparar a Zaza con Luis Suárez es como compararte a ti con Pako Ayestaran... Zaza entra duro, pero tu uruguayo va a hacer daño. Es lo que tiene tener a Messi en el equipo, que lo tienes que defender en público siempre. A él y a su amiguito del alma. Lamentable...

PD: Un diez para la afición del Valencia.

