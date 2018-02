Veremos si el equipo ha salido reforzado

He leído y escuchado algunos mensajes que vienen a decir en esencia que el Valencia sale reforzado tras haber caído en semifinales de Copa ante el FC Valors por la manera en que cae, compitiendo. Lo cierto es que la palabra competir es como todo, cada uno la ve de una manera, pero aceptando lo poderoso que era el rival, digamos que se puede dar por bueno que el equipo plantó cara en plan ´aceptamos pulpo como animal de compañía´. Pero no termino de ver eso de que sale reforzado, de hecho, creo que es absolutamente al revés. Al equipo lo veo tocado física y no sé si anímicamente. Dicho de otra manera, eso de que el Valencia sale reforzado de la derrota con el FC Valors hay que demostrarlo ganando al Levante en Mestalla, que afortunadamente el fútbol tiene estas cosas y a la vuelta de la esquina te da la oportunidad de olvidar el pasado reciente y volver a caminar. Además, de hace un tiempo, ganar al Levante se ha convertido en algo más que tres puntos. El derbi de la ciudad no es cualquier cosa. Y seis derrotas consecutivas demasiadas. Mucho ojo que pesan.

Y para demostrar que todo eso que dicen algunos -y sobre todo también dicen los futbolistas del Valencia y el propio club- es cierto, eso de que están orgullosos de cómo han competido, lo mejor es que los jugadores den un paso al frente. Digo esto porque el Valencia jugaba ante el FC Valors uno de los partidos más importantes de los últimos años -cada uno diga cuantos años considere-, y personalmente eché en falta a Dani Parejo. No digo que jugara mal, digo que Kondogbia, Coquelin que es un recién llegado, o Rodrigo, dieron un paso al frente y Parejo no terminó de darlo. De Parejo he visto destellos y jugadas de clase, pero no he visto en él a un líder. Dani es el capitán, y como tal, le exijo cuando llegan los partidos importantes. Ocurre que posiblemente los que vienen a continuación también lo son, por ello le espero porque falta nos hace. Por otra parte, ver que Parejo está físicamente fundido me genera un par de dudas. Una hasta qué punto tiene responsabilidad el entrenador, y dos, qué pasará cuando nos metamos en Champions y queramos competir en la Liga y en Europa. Ya ven, soy de los que piensa que si el equipo se centra y hace lo que tiene que hacer, se mete entre los cuatro primeros, otra cosa es si eso llena o no llena, quiero decir, si satisface a cada aficionado en particular o no le satisface, que es algo personal.

Por lo demás, remato el día con unas palabras de Cañizares, del que dije hace tiempo que ha renunciado a ser un referente del valencianismo para convertirse en analista, y como tal, creo que es de los mejores del panorama mediático nacional: «Jugar dos partidos por semana es un handicap; pero no una excusa, ni el centro del debate cuando no salen los resultados. Un jugador del Valencia CF debe estar preparado para ello, además teniendo en cuenta que hoy en día nadie juega todos los partidos». Más razón que un santo tiene.

PD: No me he olvidado de la ´xarlotà´ del club en la gestión de la venta de las entradas del partido de vuelta de semifinales de la Copa ante el Barça. La semana que viene tendremos tiempo, lamentablemente.

