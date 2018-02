Un atraco y algunas cosas más

Entiendo perfectamente al aficionado granota que todavía hoy debe estar que fuma en pipa porque la actuación arbitral decanta el derbi de manera clara en contra de su equipo. ¡Cómo sería la cosa que los hay que ya me han insultado sin esperar a saber mi opinión! Supongo que mi fama me precede hasta el infinito y más allá. Me lo merezco. ¿Atraco? Hombre pues se puede calificar de atraco, claro que se puede, aunque hay que poner algunos matices.

Dijo Postigo tras el encuentro que todo el mundo ha visto que el gol de Coke es legal, y tiene razón, es legal y lo hemos visto todos, pero también hemos visto alguna entrada que pudo ser roja y no lo fue. Por ejemplo una que le hizo él a Guedes. O un penalti bastante claro a Kondogbia con el empate a cero. Eso también lo hemos visto todos. Repito, que al Levante le han guindado el derbi, negarlo es mear contra el viento, pero parece que el Valencia tenga arrodillarse y pedir perdón y eso tampoco es. Sobre todo porque la temporada, en cuanto a arbitrajes se refiere, está siendo escandalosamente escandalosa en contra del Valencia. Ya es mala suerte para el conjunto granota que para una vez que un árbitro le hace un arreglo al Valencia él perjudicado sea él, pero de eso conviene no hacer responsable al club de Mestalla. Ni a su afición, que los hay que con ganas de arremeter contra todo. Al final, si el Levante baja, cosa que no quiero porque me mola la rivalidad, va a parecer que es por culpa del Valencia CF y del derbi. O mejor dicho, alguno dirá que el culpable es el Valencia porque el discurso le renta, y no me refiero a nadie del club azulgrana. Por otra parte, en las declaraciones de los protagonistas granotas interpreto cierto exceso que no sé si atreverme a calificar de exagerado a poco que lo compares con otros ´atracos´, síntoma evidente, lógico y comprensible, de que duele más cuando es el Valencia y sobre todo, de que durante la semana habían albergado esperanzas de sacar algo de Mestalla.

Más allá del colegiado y sus decisiones, creo que el Valencia fue superior al Levante y cuando se decantó con el 2-1 pudo hacer un par de goles más de haber estado algo fino. Al equipo lo vi con ganas pero cansado, y sobre todo, algo nervioso, de ahí la importancia de la victoria. Comparto lo que dijo Marcelino de que seis derrotas seguidas son síntoma de que hay que mejorar pero el equipo no está en crisis. PD: Tampoco hubiera pasado nada si Kempes hubiera sido tan vehemente con los árbitros cuando al Valencia le han perjudicado de forma clara.

