¿Para cuándo un editorial sobre Guedes?

De la resaca arbitral del derbi me mantengo en lo que dije el otro día, veo un exceso en la crítica granota que se ha de deber al hecho de que contra el Valencia CF duele más. Y desproporción si lo comparas con otros ´atracos´ sufridos por el Levante en las últimas temporadas. Habrá que estar atento a partir de hoy para ver si se mantiene el nivel de decibelios para constatar que en los lamentos hay algo más que un mal arbitraje. Apuesto a que no. Al respecto, seré sincero, yo me enfado mucho más cuando alle pegan un guinde ante elque ante el. Que lo admitan si quieren. Por otra parte, ¿el tema de fondo no habría de ser que elno gana en liga desde el pasado 19 de noviembre? A muchos les renta taparlo todo con el gol de, pero no da para tanto la manta. La estiran y la estiran y claro, quedan al aire patadas que recibieron. Que elterminara con once futbolistas ese partido también es gracias al colegiado que anuló el gol. Y aquí ando, esperando a que alguien delsalga en público a denunciar la cacería que sufreen cada partido. ¿Para cuándo un editorial al respecto, señor presidente del, o señor director general? No sería mala idea.

La renta de la Champions

Al final han pasado las semanas de la Copa del Rey y la distancia respecto a Villarreal y Sevilla, equipos que son sin duda los rivales para entrar en la Liga de Campeones, es de seis y siete puntos respectivamente. A ello hay que añadir que al Valencia le vienen ahora semanas limpias, es decir, solo le queda competir en Liga, y que ellos han de enfrentarse al Olympique de Lyon en Europa League y Manchester United en la Champions, y no es una locura pensar que en las próximas jornadas la ventaja aumente. Me lo dicen hace unas semanas y habría firmado sin dudarlo. De alguna manera, la reflexión anterior da la razón a Marcelino y su apuesta por la Copa de la que algunos han dudado. Yo mismo sin ir más lejos, llegué a pensar no habría sido más sensato elegir. Parece que sis dudas eran fruto del nerviosismo y no de un mínimo análisis.

No cuela, amigos

Mención especial para el nacionalmadridismo y el nacionalsupremacismo barcelonista. Eso de que el derbi de Mestalla es la prueba de que los árbitros al final te dan y te quitan no cuela. El saldo todavía es muy desfavorable contra el Valencia.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.