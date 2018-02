Mateu, los socios y Vicente Rodríguez

Pues no Mateu Alemany, creo sinceramente que no se puede tomar el dato de las 42.000 entradas que se vendieron ante el FC Valors por el partido de Copa del Rey en Mestalla para deducir que el socio quedó satisfecho con la gestión que hizo el Valencia al respecto. Tiene razón que es cuestión de opinión, pero no tiene razón cuando toma según qué datos para argumentar su opinión, porque en ellos hay algo más que estadística. Y sí, en el Camp Nou había una muy pobre entradada para el partido de ida y los socios no pagaban y de ello se puede deducir que es muy difícil llenar los estadios para los partidos de Copa del Rey pero esa afirmación exige matices.

La vuelta de la semifinal de Copa ante el FC Valors era mucho más que un partido de Copa del Rey para los valencianistas, y en cambio, para los barcelonistas era un partido más porque están empachados de éxitos. ¡Si para la final de Copa de la temporada pasada se quedaron mil entradas por vender entre la afición azulgrana! Es lógico que el aficionado al FC Valors no se motive por un partido de ida de semifinales de Copa del Rey porque uno se acostumbra a la buena vida, y es innegable que el valencianista estaba tremendamente ilusionado para el partido de vuelta porque hace mucho que no se veía ante la posibilidad de jugar una final. Señor Mateu, con respeto le digo que yo no entiendo de balances económicos ni sé gestionar un club de fútbol ni profesional ni amateur, y hasta no me atrevo a decir que sé más de fútbol que usted, pero sé bastante más del valencianismo. Mucho más. Mateu, vivo rodeado de valencianistas y créame, estaban bastante disgustados. Hasta puedo entender el discurso, pero para las próximas semifinales, rectifiquen.



Lo del secretario técnico

Si yo fuera Vicente Rodríguez, secretario técnico del Valencia, estaría preocupado. Mateu Alemany no hace ni dice las cosas por hacer o por decir, y en rueda de prensa dijo que con el perfil de entrenador que hay y con él, no hace falta nada más en la estructura deportiva. Fichan ellos. Y dijo que tenemos un "secretario técnico" cuyo nombre ni siquiera pronunció... Lo negarán, pero Vicente ahora se dedica a fichar para el Mestalla junto a Jorge López. Nada quieren saber del juvenil y poco o nada pintan en el primer equipo. A mí me da igual quién manda, pero no puede haber reinos de taifas en los que cada uno va por su lado. Mateu y Anil, hace falta comunicación y empatía para que todos vayan y remen del mismo lado.

