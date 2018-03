Vicente, no hagas caso

No soy quién para darle consejos a nadie pero siempre que se haga desde el respeto, creo que se puede opinar. Y opino que si yo fuera Vicente Rodríguez me quedaría en el Valencia CF. Y le diría al nuevo responsable de la secretaría técnica o de lo que sea, que «yo soy valencianista -porque Vicente lo es y mucho, y que no lo dude nadie- y trabajo para el Valencia».

Y aprovecharía la nueva metodología que trae Pablo Longoria para seguir formándome como técnico ojeador de futbolistas. No hay dinero en el mundo para pagar mejor aprendizaje que estar en el Valencia en este nuevo proyecto si se tienen ganas de trabajar. En el club de toda su vida seguirá aprendiendo, porque su experiencia como ojeador no es tal longeva, les guste a sus amigos o no les guste, y con esto no digo que sea mal ojeador, de hecho no puede ser malo cuando todo el mundo me dice que le gusta trabajar y que ve bien el fútbol. Además, mientras continúa su formación -el ser humano y el profesional han de estar en permanente aprendizaje- tiene la posibilidad de seguir el mercado de futbolistas al dedillo y de primera mano. Dicho esto, no me creo que Mateu Alemany no le haya comunicado a Vicente cómo está el asunto, el director general del Valencia te puede gustar más o menos, pero lo veo un tipo que no deja cabos sueltos y que se pone frente al toro, de hecho, algún asunto ha tenido que arreglar que Alexanko no se atrevía, como Jordi Escobar, por ejemplo.

Por otra parte, me atrevo a decirle también de manera respetuosa que los que le defienden en público, a Vicente digo, lo que están haciendo es señalarle a él, y no creo que sea el momento más oportuno. Vicente, diles que paren ya, que están muy pesados...

