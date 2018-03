Yo no sé de fútbol, sé de resultados

Dice Miguel Ángel que él de fútbol no entiende, que él entiende de resultados, y que antes del partido firmaba el empate en San Mamés. Es de Albuixech y aunque cabezón, me ha convencido. O digo más, me ha aclarado las dudas porque me enfrentaba a esta página y mi neurona preguntona no tenía muy claro si el punto es bueno o malo. Y no se imaginan lo ´fotut´ que es cuando te enfrentas a una página en blanco en la que estás obligado a dar tu opinión y no tienes las cosas claras. Créanme si les digo que se sufre... Liberado por lo tanto gracias a Miguel Ángel, puedo decir convencido de ello, que el punto es bueno y que puede ser excelente cuando le ganemos el domingo al Betis. Ya ven, es lo que tiene ser como Miguel Ángel y saber de resultados, que sé que el Valencia ganará, sé cuántos goles marcará y sé que no encajará ninguno, pero no lo voy a decir que luego todo se sabe. Y aunque no sé de fútbol porque yo de lo que sé es de resultados, me alcanza para alguna que otra reflexión. Como esta: mira que aplaudo la ley del mérito de Marcelino, esa que ha decretado con toda justicia que Santi Mina ha de ser titular por delante de Simone Zaza y que hasta el propio Zaza acepta, pero chico, con Vietto la cosa no termina de encajar... De hecho, recupero unas palabras de Santi Cañizares, -que lo tengo por excelente analista de fútbol-, de principios de febrero: «Creo que Vietto sigue en deuda con los entrenadores que apuestan por él». De Vietto me paso a Zaza, con el que no aplico la misma lógica que con Vietto porque ha demostrado que es válido para el Valencia, cosa que al argentino no. De Zaza diré que me preocupa seguir viéndolo como si fuera un alienígena al que sus padres han dejado olvidado en Mestalla. Es un futbolista a recuperar. Vietto es un futbolista a devolver. Entre los doce que vale ficharlo a él y los doce de la cláusula de rescisión de Portu, no hay color.

Hasta ayer pensaba que Vezo jugando de lateral derecho le estaba haciendo un servicio al equipo pero hoy no sé qué pensar. Si acaso que Marcelino debería ir pensando en otra alternativa para cuando quiera darle descanso a Montoya. Me temo que Vezo te quita más cosas de las que te da. Y remato la faena con Ferran Torres. No tiene miedo y tiene condiciones. Ahí hay futbolista de élite.

PD: Hoy es primero de marzo y hace 25 años que nació este periódico. Y los que nos quedan. Hacerlo a diario es un orgullo. Gracias a Jordi Bruixola, Juan Fraile, Vicente Bau, Javier Ribes, Joan Carles Martí y Julián Montoro por confiar en mí... y por frenarme cada día.

