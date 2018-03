Posiblemente tenga razón el aficionado que me dijo que el problema de Santi Mina es que es de Mendes y lo fichó el Valencia bajo el mandato de Nuno. Dice que si fuera de la cantera, o un fichaje digamos, ´normal o habitual´, lo señalaríamos todos menos. Y cuando digo todos hablo de aficionados y periodistas. Al respecto, el otro día hice un mínimo experimento sociológico en la redacción del periódico, donde el debate futbolístico es rico y variado a diario, y donde a cada reflexión o idea aparecen opiniones dispares que alguna vez degeneran en debates enconados. Y pregunté en voz alta: «¿Qué delantero pensáis que es mejor Santi Mina que Paco Alcácer?». Y la respuesta fue atípica porque de todos callaron, primero hicieron cara de estar pensando y después se miraban unos a otros. La reacción quería decir algo así: «Vaya, con los palos que le hemos dado a Mina y los mimos que le hemos dado a Alcácer, y resulta que Santi va a hacer esta temporada mejores números que Paco...». Me pasa lo mismo.



Una reflexión sobre el reciente blindaje del canterano Jordi Escobar por parte del Valencia. Lo querían fichar los cuatro grandes de la Premier League y los dos grandes de la Liga española. Si como club de fútbol renuncias a ir al actual mercado de futbolistas de élite porque básicamente no puedes competir, estás obligado a competir en las categorías inferiores. No puedes pagar lo que pagan ellos por un delantero de 25 años, pero sí puedes pagar, o pelear o competir, por los canteranos. Y más si son tuyos...



Palabras de Marcelino: «Debemos ser todos conscientes de que somos un equipo joven, que trabajamos todos juntos para conseguir una ilusión de jugar Champions que podíamos considerar casi utópica en septiembre, que es producto del buen trabajo de los futbolistas». Que este equipo y estos jugadores se han ganado a pulso el apoyo de los aficionados no seré yo quien lo niegue, pero me apetece hacerle un matiz a Marcelino. Jugar la Champions siendo entrenador del Valencia nunca puede ser casi utópico. En septiembre yo lo habría calificado de sobresaliente, y hoy mismo también, pero casi utópico no. Marcelino lo está haciendo muy bien y me parece perfect que sea el centro de la estructura deportiva del club, pero esto es el Valencia, y el objetivo siempre es pelear por estar entre los cuatro primeros.



