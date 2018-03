Bronca de Marcelino y reacción

Hay algo que es mejor que los tres puntos del domingo y el punto del pasado miércoles en San Mamés, y que si me apuras, hasta es mejor que los ocho puntos que el Valencia le saca al Sevilla y hasta el hecho de que se puede considerar que el Villarreal ya no es rival por los puestos de Champions, porque hará mejor si está más pendiente de que no le alcancen Eibar o Girona. Sí, esta semana ha pasado algo en el Valencia de Marcelino que está por encima de los resultados. Para que se entienda lo que trato de explicar, conviene recordar cómo empezó la semana pasada.

Y empezó con la noticia de que Marcelino estaba muy enfadado con la actitud que tuvieron sus futbolistas en la segunda parte del partido ante la Real Sociedad. Recuerden aquellas imágenes de GOL en las que el entrenador del Valencia decía aquello de «van andando, van todos andando», que por otra parte luego negó a pesar de lo evidentes que eran. Recuerden que fue el momento en que Mestalla detectó que el equipo se había relajado y amagó con pitos, y sobre todo, recuerden que el lunes supimos también que Marcelino plantó la bandera en el vestuario al final del partido, y por definirlo de alguna manera, les leyó la cartilla a los futbolistas. Pues bien, ¿qué ha pasado después de aquello? Ojo que esa ´acción/reacción´ de la plantilla a una bronca del entrenador es vital porque define si ese vestuario es un equipo de fútbol o un puñado de futbolistas profesionales, mejores o peores, pero en definitiva una colección de futbolistas, y en Valencia ya sabemos que no es lo mismo tener un equipo de fútbol que un álbum de cromos. Y sobre todo, esa ´acción/reacción´ calibra hasta qué punto el entrenador tiene controlado el vestuario, hasta qué punto manda y hasta qué punto lleva él las riendas.

Pues lo que ha pasado después de la bronca de Marcelino ha sido un partido en San Mamés en el que los jugadores estuvieron intensos y concentrados, -otra cosa es lo vistoso del juego y otra cosa el marcador-, y ha pasado también que ante el Betis el Valencia ha recordado más que nunca al de la primera vuelta, con intensidad defensiva durante los 90 minutos, y saliendo al galope de manera directa. Y no pasemos por alto este detalle: Guedes fue uno de los señalados por Marcelino tras el partido ante la Real, no fue titular en San Mamés, y ayer da un pase excelente en el 1-0 y en el minuto 87 estaba corriendo como un loco hasta recuperar un balón en defensa... PD: Atención que Simone Zaza amenaza con volver, y lo hace en el momento más oportuno.

