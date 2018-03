Una pregunta, ¿y quién paga a Kondogbia?

Rufete y Ayala le dijeron a Amadeo Salvo que fichara Otamendi porque querían montar el equipo a partir de él. Fue la época en que alguno se pasaba el día preguntando «¿y a Otamendi quién lo paga?» como si fuera pecado fichar un buen futbolista. No hace falta decir que acertaron en cuanto a la elección del futbolista en torno al que había que construir el equipo ni recordar cómo acabó la historia de Salvo, Rufete y Ayala en el Valencia, y la de Otamendi, porque, tranquilo todo el mundo, lo de hoy va de fútbol y no de guerras del pasado afortunadamente ya superadas por todos... o casi todos. Resulta que después de ver los dos últimos partidos que ha hecho Kondogbia en el Valencia, el de San Mamés y el de Mestalla ante el Betis, íbamos para casa mi neurona preguntona y yo reflexionando sobre el paralelismo entre Otamendi y Kondogbia.

La pregunta es clara, ¿está el Valencia de Marcelino construido a partir de Kondogbia como aquel Valencia de Nuno -y de Rufete y Ayala- se construyó a partir de Otamendi? La pregunta es clara pero la respuesta literal a la pregunta no tanto porque solo puede responderla Marcelino, pero ocurre que nos podemos aproximar bastante. Digamos que como Otamendi, Kondogbia es un futbolista que hace mejor al resto, al menos en mi opinión. El francés impone como imponía el otro y con él te vas al fin del mundo tranquilo. Como sucedía con Otamendi. De hecho, les propongo un pequeño juego que me hizo un ya ex director deportivo del Valencia tras un partido de Champions ante el Chelsea, y que sirve para calibrar el nivel de jugadores y plantilla que tiene. Después de haber jugado ya dos partidos ante el Real Meseta, dos ante el Atlético y tres ante el FC Valors, la pregunta es clara, ¿qué jugador del Valencia podría jugar en alguno de esos equipos? Dadas las peculiaridades que el estilo del FC Valors exige a sus centrocampistas y dadas las características de Kondogbia, quitaremos al FC Valors de la ecuación para que se entienda mejor el fondo del asunto. Ojo, no hablo de titular indiscutible, hablo de jugar, de formar parte de la plantilla y poder pelear por un puesto. Efectivamente, hoy por hoy, Kondogbia es el único jugador del Valencia que jugaría en el Real Meseta compitiendo por un puesto con Casemiro, y no te digo ya con Gabi en el Atlético. ¿Jugarían hoy Guedes o Soler en el Real Meseta? Creo sinceramente que no. Dicho todo esto, el de siempre ya puede empezar a preguntarle al mundo quién pagará a Kondogbia.

