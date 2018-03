Yo reforzaría la secretaría técnica

Sábado por la tarde. Partido del Valencia Mestalla en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva ante el Cornellà. En la última fila del palco, en una esquina está Mateu Alemany, y hacia su izquierda aparecen en fila y uno detrás de otro Pablo Fernández Longoria, Vicente Rodríguez, Salva Grau, Jorge López y Domingo Catoira. En otras palabras, a la izquierda de Mateu está la secretaría técnica del Valencia al completo. Una foto que dice muchas cosas. Primero dice que el director general, Alemany, va a controlar en primera persona y de manera activa el funcionamiento de la secretaría técnica, y segundo, dice que Vicente ha actuado con cordura y no se ha dejado aconsejar por quienes le quieren por el interés. Trabajará para mejorar el Valencia y yo me alegro de verdad. Y de la fotografía como anécdota vamos a la fotografía del proyecto.

Lo vi claro con un artículo de César Izquierdo en este periódico el pasado domingo. Por ir al grano y no ir con rodeos, la imagen ilustra que Peter Lim ha vuelto a sus orígenes. Ha vuelto a lo que Vicente Bau llamó ´fábrica de engorde´ de futbolistas, que fue una manera fea de decirlo de cuando todavía no teníamos asumido que el plan de Lim era fichar barato y vender caro con Jorge Mendes como asesor. El tiempo también nos ha enseñado que el agente portugués no es el problema, al contrario, bien gestionado es una ayuda. El problema del Valencia con Mendes fue que sin estructura ni trabajo de campo hecho previamente, se encomendó a él. Y él es el mejor en lo suyo, pero lo suyo no es hacer equipos de fútbol. Visto así, hasta parece que Lim lo ha aprendido y retoma su plan inicial pero esta vez con estructura y lo que es mejor y más importante, con personas competentes al frente. Dime pelota, pero tengo a Mateu Alemany y a Marcelino por personas competentes. A poco que analices sus fichajes, han acertado de pleno con los que no podían fallar, y en los que han fallado o acertado menos, son complementos, y me refiero a Andreas Pereira y Luciano Vietto. Por ello, una vez superado ampliamente el debate de si debe ser Marcelino quien tenga la última palabra en el asunto de los fichajes, -superado y ganado ampliamente porque con la verdad se puede ir hasta el fin del mundo y con la crítica hecha desde el interés tal vez te dé para tomarte un café con el presidente del Valencia y venirte arriba pensando que eres el Rey del Mambo, pero poco más-, lo que yo haría ahora es reforzar la secretaría técnica. Así de claro lo digo. Y con gente de la cuerda de Pablo Longoria. ¿Es la apuesta del Valencia para la secretaría técnica? Pues apostemos de verdad. PD: Pasarse dos semanas insinuando que Peter Lim tal vez pudiera o pudiese estar valorando vender el Valencia y zanjar el rumor de un día para otro con una respuesta oficial del Valencia a tal pregunta solo se puede hacer si eres bobo, -y lo descarto-, o si practicas el chantaje y la intimidación como forma de vida porque todo el mundo sabe que si Peter Lim tuviera intención de vender el Valencia, jamás respondería a esa pregunta de manera oficial. Si el club no toma nota de ello es su problema.



