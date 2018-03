¿Humilde el Madrid? Que devuelva dinero

Hay que tener la cara muy dura para vender, de la eliminatoria de Champions en que el Real Meseta ha arrollado al París Saint Germain de Emery, que el equipo humilde se ha impuesto al equipo del talonario, y al hilo de tal estupidez hacer reflexiones del tipo que la merecida victoria del Real Meseta sirve para salvar los valores del fútbol y demostrar que no todo se puede lograr con dinero. Vamos a ver, a estas alturas de la jugada, hasta un irracionalmente antimadridista como yo que ha hecho del antimadridismo una forma de vida y hasta ha hecho cierto camino en el periodismo gracias a él, no tiene más remedio que admitir que el Real Meseta tiene un gen competitivo que no tiene ningún otro equipo.

El FC Valors para ganar tiene que jugar bien, y el Real Meseta siendo un desastre y jugando mal, es capaz de ganar la Liga como el año de Capello, o ganar la Champions. ¡Que eso lo sabemos todos aquellos a los que nos gusta el fútbol mínimamente! Pero que desde el nacionalmadridismo nos vendan ahora la cabra ´del equipo humilde´ solo se puede hacer desde una perspectiva, y es que esta gente cree que aquellos para quienes escriben y hablan son gilipollas. Pues vamos a hacer una cosa, si resulta que ahora van de humildes por la vida, que repartan entre el resto de equipos españoles el pastel televisivo que se llevan de más por obra y gracia de Javier Tebas, que sean tan humildes como es el Getafe o el Villarreal, el Athletic o el Valencia -llamar humilde al Valencia es una gilipollez pero espero que se entienda la ironía-, y que reciban el mismo dinero de las televisiones, y a partir de ahí, que tengan narices de ganar la Liga y la Champions con las mismas armas humildes que el resto de equipos. Eso sería llevar los valores de la humildad por bandera, lo que se está diciendo no son más que bobadas dichas por bobos puestos al servicio del discurso nacionalmadridista. Y lo peor de todo es que alguno es tan ingenuo que no sabe que pertenece al sistema y cacarea el discurso del Tito Floren porque se lo cree de verdad. Esos son los más peligroso y los más necesarios...

El Real Meseta es un club tan humilde que con 690 millones de presupuesto, solo le gana en ese sentido el FC Valors, y supera a clubes tan humildes como el Manchester United que tiene un presupuesto de 655 millones o el Bayern de Múnich que tiene 570 millones. ¿Saben cuál es el presupuesto del París Saint Germain? 540 millones de euros, o lo que es lo mismo, 150 millones más para el Tito Floren y su pandilla de humildes. En fin...

