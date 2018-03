Ganar en Sevilla es más que asegurar la Champions

Una vez estaba tan caliente cuando me senté ante el teclado tras un Sevilla-Valencia, que escribí ´me daría vergüenza ser sevillista´ y se pasaron dos días dándome palos por las redes sociales y con razón. Y todo porque al Valencia le pegaron un atraco importante en el Sánchez Pizjuán. Si no recuerdo mal, fue el partido de ida de las semifinales de la Europa League. De aquello aprendí a diferenciar a las personas de las instituciones y a las instituciones de los árbitros y de los que manejan el cotarro. Por simplificar, fue parte de mi discurso cuando los granotas se excitaron como en la vida después del derbi de hace unas semanas en Mestalla. Que fue gol legal es evidente, tanto como que antes hubo un penalti claro a Kondogbia. Y recuerdo que escribí que el Valencia no tiene la culpa de lo que hizo el árbitro, más allá de que lo hizo el árbitro se podía debatir. Culpar al Valencia de lo que pasó ese partido está muy cerca de terminar culpando al Valencia del posible descenso del Levante. De hecho, recuerdo que en la Cadena Ser hasta culparon a los aficionados del Valencia porque llevaban mucho tiempo llorando por los arbitrajes, pero qué les voy a contar de una emisora de radio que permite que su jefe de deportes se burle de la gente por ser bajita o por ser, según él, tonta, y que ha dicho reiterada y vehementemente que Peter Lim es «la polla de Camboya» y ahora ya no lo dice porque el Valencia le deja hacer entrevistas, en una causa efecto que les define a los dos, a la empresa y al supuesto periodista. Pero también recuerdo haber escrito en el Sánchez Pizjuán «Cariño, el Valencia ha ganado la Liga» el día en que el Valencia de Rafa Benítez ganó allí su segunda Liga en el año del doblete, que en realidad es triplete según me decía y con razón Jorge Iranzo cada vez que escribía ´doblete´. Y resulta que desde aquella vez, el Valencia no ha vuelto a ganar el Sánchez Pizjuán y no me preguntes por qué, pero me temo que ha llegado la hora...Si lo piensas, ganar en el Sánchez Pizjuán puede ser algo más que sumar tres puntos y dejar al Sevilla casi sin opciones de ser cuarto en la liga. Es más, creo que empatando e incluso perdiendo, el Valencia estará la temporada que viene en Champions, en cambio ganar, es una manera de decirle al mundo que las cosas empiezan a volver a su cauce. Tengo cero intención de polemizar con los aficionados del Sevilla, que digan lo que consideren porque están en su derecho que es lo que hago yo, pero por más que en estos últimos años el club andaluz ha pasado por la derecha al Valencia, -ahí está el palmarés de las últimas temporadas para corroborarlo-, en su época dorada no ha llegado a competir por ganar la Champions ni por ganar la liga, que como yo lo veo, es el salto definitivo, lo que hace que el Valencia sea uno de los grandes del fútbol español, y el Sevilla, un club que ha hecho las cosas de manera excelente. Y se aplaude sin problemas.



Sobre Guedes

Retomo una reflexión del director de este periódico. Es curioso que el Marca dice en Valencia que el Valencia no puede fichar a Guedes pero en Madrid cacarea interesadamente que el Real Meseta quiere fichar a Neymar sin preguntarse si es posible. ¿Es casualidad? Hombre, pues no. El Marca en Valencia hace lo que tiene que hacer, escribir lo que conviene en la capital. Recordemos el asunto de Rafa Mir y el mobbing. En cambio, hay un tipo que es oposición a Florentino Pérez, que se llama Eugenio Martínez Bravo y dice que la deuda bruta total del Real Madrid «es muy superior a la que venden los medios de comunicación», y eso en el Marca no lo puedes leer, pero seguro que es fruto de la casualidad... De hecho, cuando el señor Martínez Bravo habla de «medios» se refiere esencialmente al Marca, que por algo se le conoce por el BORM, el Boletín Oficial del Real Meseta.



Sobre comunicación

Todo el mundo tiene derecho a querer ser representante de futbolistas, no es delito. Y todo el mundo tiene derecho a montar una empresa de comunicación y querer llevar la comunicación de deportistas de élite. Jamás se me ocurriría criticar eso. Si yo no lo soy es porque no quiero y porque estoy bien como y donde estoy. Pero puedo hacer alguna reflexión sobre el comentario en redes sociales de Damià Vidagany defendiendo a Emery. Si aspira, o si ya es su jefe de comunicación, me temo que no hizo bien su trabajo porque defendiendo al entrenador del PSG en las redes sociales provocó que le cayeran más críticas en las redes sociales, en la prensa y en la radio. Eso hay que corregirlo.



