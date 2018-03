¿Cuánto valdría Kondogbia en el mercado?

Lo dije el otro día y lo repito hoy, esta victoria -y sobre todo la manera facilona en que se produce- supone mucho más que tres puntos y mucho más que conseguir de manera virtual la clasificación para la Liga de Campeones de la temporada que viene. Sé que es algo arriesgado decir esto, pero tiene toda la pinta de que la llegada de Marcelino va a ser un punto de inflexión y que tenemos un ciclo bonito por delante. Al fútbol, es decir, a la aplastante superioridad que está mostrando el Valencia sobre el Sevilla en lo que va de Liga, se suma una efeméride caprichosa.

La última vez que el Valencia ganó en el Sánchez Pizjuán ganó allí mismo el título de Liga y de eso hace, lamentablemente, catorce años. Con esto no digo que el Valencia de Marcelino vaya a ganar alguna vez la Liga -aunque mientras escribo esto estoy tan feliz que no descarto ganarla la temporada que viene-, lo que trato de explicar es que probablemente asistimos a la escenificación del regreso, o mejor dicho, eso que tanto mola decir de TORNEM.Y sí, ya sé que cuando nos metimos con Nuno en la Champions lo decíamos a ´boca plena´ y muy convencidos, pero era impensable atisbar lo que venía después. En cambio, ahora, se puede hacer una mínima previsión porque el Valencia tiene un excelente entrenador y un director general con las ideas claras. Como los sofistas, me baso en la experiencia para decir que tengo plena confianza en lo que ambos vayan a hacer este verano, por ello, afirmo confiado que el Valencia ha vuelto adonde debe estar; entre los grandes. Pero que nadie se confíe, hoy empieza el futuro y el Valencia ya trabaja en él, y el valencianismo quiere competir en Champions, que ir ´pa ná, es tontería´.



Nombres propios

Cada día tengo más claro que Kondogbia es el Otamendi de este equipo y me refiero a que sobre él se construye todo. A poco que ha tenido descanso, se está viendo a un futbolista descomunal. Enhorabuena a quien hizo la operación porque poder ficharlo por 25 millones de euros es un chollo. ¿Cuánto vale en el mercado actual un futbolista así? Por si alguno todavía tiene dudas sobre el futuro de Vietto en el Valencia, el partido de Sevilla era vital y no jugó ni un solo minuto. Es más, terminó jugando Guedes de delantero. Le dejo cierto margen para cambiar la situación, pero lo cierto es que Marcelino ya ha decidido diga lo que diga en rueda de prensa. Es mejor hacer caso de lo que hacen los entrenadores y no de lo que dicen.

