¿Y ahora que lo pague Peter Lim?

Empezamos el día con alegría y con una reflexión que he pillado en las redes sociales y hago mía pero digo de quién es porque no es plan de ir por la vida 'trincando' ideas de los demás. Es de @VCForever y habla sobre el asunto de la multa de Europa al Valencia por la ampliación de capital, ya que le han denegado la suspensión cautelar: «En el momento en el que no haya opción de más recursos, y si el Valencia CF se ve obligado a pagar los 23,4 millones de euros de la multa de la Unión Europea, el Valencia CF debería iniciar una acción de responsabilidad contra los anteriores gestores que provocaron la misma. Así más de uno se pensará más las cosas. Luego queda bien lo de 'Que los ponga Lim', decir que los de Singapur no tienen ni idea del Valencia y hacer chistes de Aliexpress, pero si los anteriores gestores no hubieran provocado todo eso, ni el máximo accionista sería de Singapur ni seguiría acumulándose mierda por todos lados». Mis felicidades señor, firmo debajo. Miren, no soy abogado y no estoy en condiciones de afirmar si el Valencia y la Generalitat han afrontado bien el recurso, si tenían que haberse movido antes o mejor, me alcanza para entender de música de 'calimoxera', de fútbol y de la vida a medida que cumplo años, pero no soy bobo. Esto de la multa europea no son más que coletazos de la gestión que llevó al Valencia a ser vendido en subasta pública, y es buen día para recordar que fue 'gracias' a la gestión de gestores valencianos, aunque duela. Y me duele porque yo, primero me siento padre, luego marido, después amigo de mis amigos, y por último valencianista y valenciano. ¡Y nada más! Yo he sido muy crítico con Peter Lim porque algunas de sus decisiones provocaron que el proyecto deportivo inicial descabalgara, pero esto ha de servirnos a todos, -aunque como dice @VCForever a unos más que a otros-, para que nos demos cuenta de que no podemos culpar a Peter Lim de que Vietto no marque goles, y si me apuras, por una vez no está de más que recordemos eso de 'hay que tener en cuenta de dónde venimos', porque al Valencia lo llevaron a la ruina otros, y tuvo que venir él a poner su dinero para evitar el K.O. Y esto, dicho así de claro ahora que los resultados van bien, se entiende mucho mejor. PD: La Unión Europea multa al Valencia por competencia desleal al acceder a un crédito a menor interés que el de mercado y dado por el estado pero mira para otro lado cuando el City o el PSG que tienen a países detrás... ¿Eso no es competencia desleal a la hora de financiarse? En fin...



