¿Todavía se hace el ´longuis´ Manolo Llorente?

Les juro que me da mucha pereza pero no puedo callarme. Es lógico que con lo de la multa de la Unión Europea al Valencia, tratando de contextualizar el asunto terminemos pasando por el proceso de venta, es lógico y hasta obligatorio, pero chico, afirmar así sin ruborizarse que Amadeo Salvo le vendió el Valencia a Peter Lim es digno de estudio porque el tiempo ha demostrado sobradamente que las otras ofertas eran lo que eran y además hubo unos patronos que votaron. Si sale uno de los patronos y dice que él votó coaccionado o amenazado, entonces podremos abrir ese debate, pero al respecto puedo decir que yo he hablado con calma con muchos patronos y todos me han dicho «Carlos, la oferta de Peter Lim era la mejor, si luego el equipo es bueno o malo, es otra cosa».

Salvo no necesita quien le defienda porque ya es mayorcito y ya salió a defenderse en público, pero lo que quiero decir es que se empieza diciendo eso de que él le vendió el club a Lim, luego se añade que la culpa de la multa de la Unión Europea es de los políticos sin distinguir los de ahora de los de antes como si los que heredan el marrón tuvieran la misma responsabilidad que los que lo crearon, se marea un poco más la perdiz con Dalport, Soriano y Soler, y por el camino Manuel Llorente se sale de rositas aunque forma parte de los ideólogos del asunto, que sabía que la Fundación no podía pagar ni los intereses que generaba el préstamo recibido de Bancaja y avalado por la Generalitat, y que hasta en una entrevista en la Cadena Ser admitió que se hacía el 'longuis' ante los impagos a pesar de que sabía que eso suponía que pagaran todos los valencianos. Eso sí, él se hacía el 'longuis' pero seguía en el club y a Peter Lim que sí los pone y es quien ha devuelto de su bolsillo el dinero que por culpa de Llorente tuvieron que poner los valencianos, lo han machacado por orden del propio Manuel Llorente. Lo repito para que quede claro, los hay que machacaron a Peter Lim por orden de Manuel Llorente.

Por último quiero añadir una reflexión sobre el proceso de venta para ver si algunos se enteran de una puñetera vez. La gente no salió a la calle de una manera estricta por Salvo o por Peter Lim, como yo lo veo esa es una lectura demasiado interesada y burda y además lleva implícita una falta de respeto a los que de una manera u otra se manifestaron porque los trata de gilipollas sin conocimiento ni capacidad de análisis, y lo escribo tal y como lo siento. La gente salió a la calle y gritó de rabia porque quería que los que habían llevado al Valencia a la ruina desaparecieran del mapa para siempre, y si eso significaba 'viva Peter Lim' pues que 'viva Peter Lim'. Esa es una de las grandes lecturas del proceso de venta, la gente lo recibió los brazos porque vio en él la posibilidad de un cambio de rumbo definitivo.

Solo faltaba Miguel Zorío, que fue vicepresidente con Soriano, que fue quien le vendió las acciones del Valencia a un tal Victor Vicente Bravo y a quien hubo que neutralizar con la ampliación de capital para que no hiciera lo que le diera la gana con el Valencia, salga ahora a pedir el Valencia i el IVF exijan que Meriton pague la multa. Mira Miguel, muchos favores has debido hacer en otra vida para que todavía haya quien te haga caso, porque es evidente que ni tú mismo te crees lo que dices. En fin...Avancemos.

PD: Dice la ley natural, que es la ley que emana del ser humano en su condición de ser humano, que un padre jamás debería enterrar a un hijo. Yo vi a mi madre enterrar a su hija... Mucha fuerza y ánimo para Maite y Cañizares. #Santicampeón



Más opiniones de Carlos Bosch.