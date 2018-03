De la Liga de Campeones al ´Long time´

Empezamos otro día con alegría y con la metáfora del ´pachuli´ que hace tiempo que no la gasto y es aquella que dice que uno no le tiene que decir a su pareja que la quiere mucho, se lo tiene que demostrar, y que de nada sirve si le dices que es el amor de tu vida pero llegas todas las noches de madrugada y oliendo a pachuli. Quiero decir con esto que mejor haremos si juzgamos por lo que hacen y no por lo que dicen porque es más fiable. Sirve para todo en la vida.

Y también para el fútbol y para el Valencia CF. Desde ese punto de partida entiendo que el aficionado se pregunte hacia dónde va el proyecto, si tiene la intención de retener a los mejores futbolistas -más allá de que en un momento dado pueden llegar ofertas irrechazables o clubes que paguen la cláusula de rescisión- o si se va a volver a jugar a los cromos. Repito, es lógico que la pregunta esté en la mente de algunos aficionados porque hay que vender fubolistas sí o sí. Pues bien, analicemos hechos. Dicen el presidente Anil Murthy y el consejero delegado Mateu Alemany que están encantados de la vida con Marcelino, por lo que lo doy por renovado. La negociación será más dura o más larga, pero ampliará su contrato. El día en que se anuncie podemos deducir por lo tanto que a Marcelino no le van a desmontar el equipo porque lo habrá exigido. ¡Menudo es!

Por otra parte, me consta que la intención es hacer caso al entrenador en la medida de lo posible y como prueba, ahí está el fichaje de Pablo Longoria. Pero sigamos. Resulta que se ha renovado a Rodrigo, se quiere renovar a Parejo y también a Santi Mina y a Gayà. ¿Estamos hablando de las famosas ´renoventas´ de Llorente? Hombre, me van a perdonar pero la duda casi ofende. ¿Que puedes renovar mañana a Santi Mina y la semana que viene venderlo porque llega una oferta escandalosamente escandalosa? ¡Claro que puedes! Pero eso no es lo que entendemos por ´renoventa´. ´Renovender´ es renovar con la intención de tener más fuerza en una futura venta que das por seguro. Y no veo a Mateu Alemany y a Marcelino de ese palo. Aunque para hechos, estas palabras del agente de Kondogbia: «Mateu nos dijo desde el primer día que no le interesaba traerse a Kondogbia si luego no podía ficharlo, no estaba en sus planes hacer brillar al jugador, que se revalorice y luego no poder ficharlo». Llegados a este punto, yo afirmo, me fío de Mateu y Marcelino por lo que han hecho, y de momento han devuelto al Valencia en la Liga de Campeones. Por eso, y porque no me dicen que su proyecto es a ´long time´...

