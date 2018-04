Europa, vieja y podrida prostituta

Mensaje para los 'vicentistas', esos que quisieron llevar a Vicente a la guerra contra Pablo Longoria por su interés personal y no por el del Valencia CF o por el del propio Vicente. Que pregunten qué sensación está dejando Longoria en la ciudad deportiva, si ha llegado con ganas de trabajar y dando confianza a los profesionales que tiene el Valencia, o si ha venido a hacer el canelo y figurar. PD: Por si no se entiende la ironía, Longoria está convenciendo porque ha venido al Valencia CF a currar y a unir a todos en un mismo objetivo. Lo demás son guerras impertinentes.



Sobre la multa

Mucho dinero es el que tiene que depositar el Valencia en prenda, que es como si lo pagara porque no lo puede tocar, si no hubiera más remedio y por culpa de la sanción de la Comisión Europea. Dicho queda que la multa no es más que la resaca de la gestión de aquellos que llevaron al Valencia a ser vendido en subasta pública y no me apetece recrearme porque ya lo hice el otro día. Hoy me pongo a pensar que si el Valencia tiene que pagar o depositar en prenda 23,6 millones de euros será un palo gordo a la planificación deportiva, y justo ahora con lo mucho que hay en juego porque la temporada que viene es vital tener un equipo capaz de competir en Liga y en Champions. El objetivo del Valencia CF como entidad y como club de fútbol es quedarse en la Liga de Campeones, habituarse a estar en ella y no aparecer de vez en cuando. Tengo mucha confianza en quienes llevan ahora el mando de la nave valencianista, pero esto es un contratiempo muy serio. Para que se hagan una idea, con la multa hay que poner de golpe 23,6 millones de euros, y Kondogbia vale 25 a pagar a plazos y el primero es de seis millones. En otras palabras, a poco que lo pienses, la multa de Europa te puede obligar a vender a un futbolista que no tenías previsto vender. Después vendrá quien diga que la culpa es de Lim y al respecto, con toda la sinceridad del mundo diré que eso no se dice desde el análisis, se dice desde el análisis interesado. Lim es culpable y Llorente sujeto pasivo. Claro, y Europa una vieja y podrida prostituta, como dice la canción. ¡Anda ya!



Sobre Morata

Vamos con un mensaje interesante de las redes sociales que reproduzco porque me da envidia no haberlo pensado yo. Es de @ARIAS4EVER y dice: «Las campañas 'pro Raúl' ya daban cosica. Pero oye, era Raúl. Ahora... ¿por Morata?». Obviamente, está hablando del futbolista. Mientras el nacionalmadridismo tenga secuestrada a la selección, la gente seguirá siendo de sus equipos.

