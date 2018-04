La de segunda división fue la mejor temporada

Si es verdad que el Valencia CF lo forman los recuerdos y las experiencias personales de todos aquellos que lo sufren y disfrutan a diario, Sergio Cifuentes y Rafa Lahuerta lo han explicado tan bien y cada uno a su manera, que ahora mismo solo puedo pensar de mí que soy un atrevido porque tratar de contar algo que ya contaron ellos solo puede llevarme al fracaso, pero allá voy porque una vez me dijo Rafa que me va la marcha y desde entonces me va más.

Todo empezó con una canción que se cruzó en mi camino dos veces. Admito que la primera vez la escuché por compromiso. La cosa no pasó de ahí por culpa de uno de esos absurdos momentos en que uno está tan pendiente y centrado en el trabajo que no presta atención y por lo tanto deja pasar las cosas que verdaderamente merecen la pena. Y había dejado pasar una canción que escondía una interesante historia. Había dejado pasar uno de esos instantes mágicos que recargan las pilas y hacen que las cosas merezcan la pena. Esa canción y esa historia llegan a la patata y te echan para atrás en la silla durante unos segundos para que fijes la mirada en el vacío tratando de imaginar y recordar situaciones similares porque todos tenemos amigos o familiares que se quedaron por el camino, y porque todos tenemos un pequeño y personal cuento que contar con el Valencia de por medio. Uno de esos que no se olvidan.

Pero volvamos de nuevo a la canción, volvamos a Sergio Cifuentes El Cifu y a Rafa Lahuerta. Volvamos a el Zulú, nuestro inesperado protagonista. El Cifu es un tipo que sueña con componer y cantar canciones y que como Rosendo no va más lejos, pero con este tema que supura sentimiento valencianista en cada compás, nos ha hecho viajar casi tanto como el sempiterno rockero que bebe blues con un micro debajo de su nariz. El Cifu le canta a José Miguel Galindo Bonanad, El Zulú, un joven que vivió deprisa y al que la vida se llevó demasiado pronto en un accidente de coche en Teruel. Y, francamente, dicho con todo el respeto del mundo, ¿cuántas historias como esta de un joven valencianista que vivió intensamente habrá? Posiblemente cientos. O miles. Pero ellos no tienen a Lahuerta y a El Cifu para decirnos a todos que los recordemos eternamente, lo cual, le define a él, al Zulú, como persona. Si esta gente te recuerda de manera tan bonita, algo hiciste bien. Seguro.

No seré tan hipócrita de decirles que se me parte el corazón por alguien a quien no llegué a conocer, he tenido suficiente con ponerme en contacto con la familia para hacerles saber que iba a escribir con respeto sobre él, y obtener un permiso que agradezco. De El Zulú y todos los que vivieron intensamente el Valencia en los ochenta me interesa su legado, su experiencia vital y sobre todo su manera de vivir el Valencia, eso que la canción de El Cifu recrea con un estribillo profundo y lleno de vitalidad hasta el punto que más que cantarlo lo saborea y revive, y que Rafa Lahuerta relata con su costumbrismo de colillas en el suelo, de bares y de churrerías de acera con personajes de la calle de al lado que llevan botas que saben cómo duele el suelo.

«La de segunda división fue la mejor temporada» canta El Cifu mientras mira al cielo y ve a toda la General de Pie lanzarse en avalancha para celebrar el último gol del Valencia. ¿Quién no se ha tirado de joven ´a la montonà´ preso de la euforia sin miedo a golpes, caídas y ´moraures´? Jamás viví una de esas avalanchas que relatan ellos, las vi y las sentí porque era un crío con el pase en los sectores de la actual Grada a la Mar. Recuerdo como si lo estuviera viviendo ahora que les temía, los miraba hacer el bruto y desde la distancia me daban pánico. Hoy sé que eran valencianistas como Javi El Llargui o Javi El Heavy, ilusionados y dispuestos a ayudar a su equipo en el peor momento de su historia. ¿Hay algo más grande joder? Leo a Lahuerta y escucho a El Cifu y hasta me da rabia no haber estado con ellos, pero mientras divago entre mis recuerdos y pensamientos, me doy cuenta de que sigo sin hacerles a ustedes partícipes del legado de aquellos jóvenes y de la gran profundidad del estribillo de la canción, eso de que «la de segunda división fue la mejor temporada». Y dice El Cifu que lo fue porque la afición se unió para ayudar al equipo, la ciudad se volcó con el Valencia y porque fue la mayor muestra de cariño a un club jamás contada hasta entonces, pero yo digo que no, yo digo que para ellos fue la mejor temporada porque la vivieron intensamente, porque la saborearon y la disfrutaron, y porque están convencidos que con sus tracas y avalanchas contribuyeron a que el Valencia regresara adonde correspondía. Cuando el fútbol te da eso, te lo da para toda la vida. Esa es la esencia de este bendito invento, vivirlo con pasión y rodeado de los tuyos. Que se lo digan al Zulú mientras veía los cohetes del ascenso por la grada brillar igual que el sol... PD: Gracias a Carles Sanchis y a Javi el Llargui. Y a todos los que, de una manera u otra, también os llamaban ´El Zulú; el Pere, el Verga, el Tamama, el Indio, el Rana, el Moñas, Javi el heavy, el Auriculares, el Ruso, el Bigotes, el Torrente, el Picha, el Chulia, el Cadenas, el Lewis, el Abogado, el Titín, el Tonino, el Lino, el Pajo, el Pelao, el Orejas, los hermanos Edo, el Carnicero, la seccion ska al completo, los mods de la carreta, los heavys , los skins, los punks y los pijetes? todos juntos.

