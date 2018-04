"Napoleón, al carrer, al carrer!"

Premio especial del día y de la semana para el Diario As, que vive cara al culo del Bernabéu y por eso no ve más allá de su nariz. Sé que es faltón, pero no se me ocurre mejor forma de definir a un periódico que todo lo que escribe lo hace pensando en el Real Meseta. Me explico. El Valencia amplía el contrato de Ferran Torres y le pone una cláusula de cien millones de euros, algo que necesariamente ha de interpretarse como una buena noticia para el Valencia, y el BORM II -el aspirante a Boletín Oficial del Real Meseta- dice que el club de Mestalla le ha puesto una cláusula 'anti-Real Madrid'. Sí, como lo leen. Tal cual. El Valencia se pasa dos años haciendo el ridículo y ahora que poco a poco recupera posiciones que le corresponden por historia, y va haciendo un proyecto deportivo la mar de interesante blindando a futbolistas como Ferran, Carlos Soler y Lato, llegan ellos y lo interpretan como que se hace para fastidiar al todo poderoso Florentino. El Valencia no lo hace porque quiere que su jugador, internacional con España, nacido en Foios y criado en su cantera, crezca y contribuya a unos éxitos deportivos que hagan feliz a su afición, -¡nada de eso!-, el Valencia lo hace para fastidiar al Real Madrid. Llueve en la M30 y llueve en toda España. Hay un atasco en la Gran Vía cerca del despacho del Ser Superior en la Cueva de Alí Babá y el caos circulatorio se apodera del país. Los sumerios inventaron la escritura en Mesopotamia para que 5.500 años después Tomás Roncero pueda glosar y cantar las glorias deportivas que campean por España. Inventaron también la rueda para que Florentino y Cristiano paseen hoy en calesa por la capital, y Nicola Tesla descubrió la corriente alterna para que cada noche se pueda iluminar La Cibeles. Ah, y cuando Napoleón invadió España nos mintió, solo le interesaba llegar el primero a la cola de las taquillas del Bernabéu para sacarse el carnet de socio del Real Madrid... Y ahí fue cuando se dijo por primera vez lo de «al carrer», es decir, «¡Napoleón, al carrer, al carrer!».



Sobre chilenas

Vamos con un mensaje interesante de las redes sociales que reproduzco por su interés: «Saúl, Costa, Grisman, Messi, Ibra, Pelé, Ronaldinho, Rivaldo, Van Basten, Francescoli, Hugo Sanchez, Djorkaeff, Palermo, Rooney, Gudjonhsen, Crespo, Falcao, Ezquerro, Mexes, Mandzukic, Luque, Aduriz, Ramos y muchos más ya marcaron golazos de chilena pero el mejor gol de la historia es del Bichooo!!!». Felicitemos por lo tanto a @Torren__.



Más opiniones de Carlos Bosch.