¿De qué se quejan en Barcelona?

"El fútbol y la Juventus no se merecen esto" he leído y escuchado sobre el penalti que le pitan al conjunto italiano en la Cueva de Alí Babá, y puede que sirva como resumen del lamento de todo aquel que le gusta este deporte y no es madridista. No digo que todos los madridistas estén felices por clasificarse para la semifinal de la Champions de la manera en que se clasificaron por más que ya deberían estar acostumbrados, digo que lo de «el fútbol y la Juventus no se merecen esto» es una manera de resumir el sentir general, pero pasa que no estoy de acuerdo. El fútbol se lo merece mientras lo siga permitiendo. No le demos más vueltas. Lo del otro día es más ruidoso porque fue en la Liga de Campeones y ante un grande de la Liga italiana, pero es el pan nuestro de cada día en la liga española. Lo más gracioso de todo es ver a la prensa de Barcelona cargar contra los árbitros para tapar el fracaso de Valverde cuando son los primeros que deberían estar calladitos. Por otra parte, llegar ahora al Camp Nou es un arma de doble filo. Enfrente habrá un rival nervioso y que parece haber perdido el patrón de juego, que es lo peor que le puede pasar a un equipo de fútbol porque la clave suele estar en lo colectivo, pero me entran las dudas de si habría sido mejor que hubiera eliminado a la Roma empatando, por ejemplo a uno o perdiendo uno a cero, para que el partido del sábado fuera otro trámite que jugar al trote cochinero con la intención de ganarlo por inercia, que es lo que estaba haciendo el FC Valors en las últimas semanas. Ahora los pillamos avisados.



Linchamientos

He leído en un periódico que los equipos brasileños han blindado a todas sus jóvenes promesas con cláusulas de rescisión potentes temerosos del mucho dinero que se mueve en Europa. La más pequeña de 50 millones de euros. Ya he comentado alguna vez que el fútbol está cambiando y que al mismo tiempo que se pagan 120, 140 o 222 millones de euros por jugadores como Dembelé, Coutinho o Neymar, hay equipos con la estrategia deportiva y el dinero suficiente como para invertir 15 o 20 millones por jugadores jóvenes que todavía no han hecho nada en primera división. El Valencia trata de adelantarse a los tiempos y ha blindado a futbolistas como Soler, Lato o Jordi Escobar, y recientemente a Ferran le ha puesto una cláusula de 100 millones. Pues bien, para la Cadena Ser de Valencia esto es motivo de linchamiento al club y al propio Ferran Torres. A buen entendedor sobran las palabras.

