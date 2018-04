Conclusión, ya sabemos a qué no llegamos

Espero que los jugadores del Valencia CF tomen buena nota de la derrota ante el FC Valors. Si de algo no se puede pecar en este tipo de partidos es de ser un 'primavera', y eso es, por encima de todas la cosas, lo que hizo el equipo de Marcelino en el Camp Nou; ser 'un primavera'. Ya no digo que metas las ocasiones que tengas, pero chico, si te dejan el remate en bandeja, qué menos que hacer gol cuando vas perdiendo 1-0. No le demos más vueltas, cuando juegas contra este tipo de equipos hay algo que no te puedes permitir, y es fallar ocasiones de gol. Al contrario, para tener opciones de puntuar o ganar lo mínimo que hay que hacer es enchufar las que tengas y esperar a que ellos no lo hagan. Pues el Valencia tuvo muchas y las falló todas. Y alguna muy clara. El FC Valors sin hacer nada marcó dos goles, por más que el pase de Coutinho en el primer gol es de esos que uno espera que haga un futbolista que ha costado más de cien millones. Les voy a ser sinceros, hacía mucho que no me enfadaba tanto con una derrota del Valencia, la temporada pasada no me enfadaba, me asustaba, ahora estoy que fumo en pipa porque hemos tenido los tres puntos más cerca de lo que dice el marcador. Creía firmemente en la machada del Valencia en el Camp Nou y lo que más me machaca la mente es haber visto con mis propios ojos que no estaba equivocado y que la derrota es más demérito del Valencia que mérito del FC Valors. De hecho, si alguna lectura se puede sacar de esta derrota, y por extensión de todos los partidos contra los actuales tres grandes de la Liga española, es que ya sabemos que con lo que tenemos no nos da para competir en la Liga de Campeones.

Siendo un poco faltones vamos sobrados para ser cuartos o terceros en la Liga, pero dado que el objetivo del club es competir en la Champions todas las temporadas, podemos decir abiertamente que ya sabemos que tenemos que cambiar sustancialmente para la temporada que viene, y hasta se pueden decir nombres. Vezo no tiene nivel porque con el balón en los pies es un desastre, y a Vietto lo mismo le da salir perdiendo 2-0 de manera injusta en el Camp Nou que ganando 5-0 al Real Meseta en Mestalla. El argentino es demasiado frío...

Por otra parte, es buen día para que Marcelino constate la manera de ser del valencianista; soy de los que piensa que tiene razón cuando dice que lo que está haciendo el Valencia es casi un milagro, pero eso es perfectamente compatible con estar enfadado por perder ante el FC Valors cuando no ha sido superior. Toma nota entrenador.

