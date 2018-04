Parejo y Soler, ¿dónde está el problema?

Me van a perdonar pero sigo sin ver dónde está el problema de que Carlos Soler juegue bien en el puesto de Dani Parejo. Cuando el Valencia de Rafa Benítez ganaba Ligas, tenía al Kily y a Vicente en la banda izquierda, a Fabio Aurelio y Carboni en el lateral izquierdo, y a Djukic, Marchena, Pellegrino y Ayala de defensas... Si algo nos ha mostrado este final de tramo liguero es que el equipo tiene que dar un paso adelante la temporada que viene para competir en la Liga y en la Champions, y para ello es importante no tener dependencia de ningún jugador, por bueno que sea. ¡El bloque por encima de todo! Sin ir más lejos, durante el pasado mes de enero que el Valencia de Marcelino se tiró a tumba abierta a competir en Liga y Copa y el calendario le deparó partidos de Liga contra Real Mesta y Atlético de Madrid y una eliminatoria de Copa ante el FC Valors, personalmente eché en falta a Parejo al que por otra parte vi fundido. Pues bien, puede que tengamos la solución en casa y me da la sensación de que andamos a palos. Le hice esa pregunta a Parejo, que si tan cansado estaba que no brilló durante esos partidos y él respondió que lo que quiere es jugarlo todo. La respuesta es perfecta, es el primero que ve en Soler una posible competencia. ¿Acaso no ha logrado Lato hacer mejor a Gayà? Esa es la base de un equipo de fútbol.



Sobre Guedes y Lim

Peter Lim se ha empeñado en fichar a Gonçalo Guedes aunque no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio. Esto dicho así, sin más, es una noticia positiva que habla bien del Valencia y el proyecto que quiere hacer. Habrá quién no lo crea, pero lo cierto es que sentado delante de mí alguien que tiene mando en plaza en el club me dijo que sí, que el PSG tiene una oferta del club de Mestalla sobre la mesa, y antes, en una entrevista con Marcelino hecha semanas después de que el técnico estuviera reunido el pasado mes de diciembre con Peter Lim en un hotel de Valencia, dijo que el propietario del Valencia le había dicho a él, a Marcelino, que iba a intentar fichar a Guedes. Como era una entrevista yo le dije Marcelino esto se está gravando y él se reafirmó: «Es que lo dijo, dijo que iba a intentar fichar a Guedes». ¿Fichará el Valencia a Guedes? Francamente no lo sé, sé que es más fácil ahora que hace unos meses, pero sigo pensando que es difícil ¿Es noticia? Sin duda. La noticia es la intención y que ha presentado una oferta, si el Valencia ficha a Guedes será otra noticia.

