Ya hay momias en El Chiringuito

A quién prefieres para el Real Madrid, a Gareth Bale o a Mohamed Salah?". Fue la encuesta para los espectadores en el programa EL CHIRINGUITO" target="_blank">El Chiringuito de Jugones al poco de que terminara el partido entre el Liverpool y la Roma. Es como cuando el sorteo dijo que el Real Meseta se mediría al Bayern de Munich en la otra semifinal, que apenas habían pasado unas horas y en La Central Lechera ya se decía que el representante de Robert Lewandowski no descartaba su fichaje por el conjunto blanco. Días después la noticia era que el delantero polaco tal vez pudiera o pudiese haber dicho en el vestuario a sus compañeros que se marcha al Real Meseta.

Lo que sea con tal de desestabilizar para que Florentino, más conocido como el señor Castor, esté contento. Y empezó El Chiringuito y la gente votaba a mansalva y como loca porque claro, tras la exhibición del delantero egipcio ante la Roma a ver quién es el guapo que prefiere antes a Forrest Bale. Y al día siguiente, a medio día, más demagogia gratuita. En Jugones, Pedrerol empieza el programa haciéndose el indignado porque la noticia ya no es que el Real Meseta quiera fichar al Salah, La Central Lechera va más allá y dice que el Señor Castor quiere fichar a Salah y el Liverpool se niega a venderlo. ¡No hay derecho hombre!

Al final va a tener razón el Marca, hay mucho antimadridismo por el mundo, ¿cómo se le ocurre al Liverpool decirle al tito Floren que no se lo vende? ¿Qué más da si está a punto de meterse en una final de la Champions? Tiene que vendérselo por las glorias deportivas que campean por España. No pasemos por alto el dato de que Salah es egipcio, porque no tardará mucho Tomás Roncero en decir que Keops era madridista, y no descarto que un día en el plató de El Chiringuito pongan un sarcófago y salga de él Alfredo Duro disfrazado de momia y comiendo naranjas. ¿Y de qué color es la tela que envuelve a las momias? ¡Blancas, las momias son blancas! Ahí tiene Eduardo una de sus 'exclusindas', en uno de los jeroglíficos del templo de Luxor ya ponía que el Real Madrid ficharía algún día un Faraón... y no era Quique.

PD: Que alguien le diga al de la foto de Mou que esté tranquilo, que si el Real Meseta ficha a un egipcio, no saldrá a jugar de perfil con las dos piernas y un brazo para un lado y el otro brazo para el otro lado, que eso es así porque en pintura no dominaban la perspectiva, es decir, no terminaron de pillarle el truco de darle profundidad y lo dibujaban todo sobre un mismo plano. Tranquilo, Salah es normal...