Lo que esconde el fichaje de Guedes

Ahora que toda València habla de que Peter Lim quier fichar a Guedes les diré qué es lo que más me gusta de esa noticia. No es que quiera fichar al futbolista portugués en sí, lo que más me gusta es que significa que el proyecto del Valencia está muy vivo y que es ambicioso para un año, como el que viene, en el que este club celebra sus cien años de existencia. 2019 ha de ser una fiesta constante y acudir a Mestalla semanalmente una especie de homenaje a todos los que han pasado por él durante tantos años. El Valencia, como entidad ha de estar a la altura, y más allá del marrón del nuevo estadio, la mejor manera de cumplir cien años es clebrarlo cada día en tu estadio con tu gente. Y eso es lo que me dice a mí el intento de fichaje de Guedes, me transmite ambición y ganas de querer hacer bien las cosas. Luego lo ficharás o no lo ficharás, pero hay una intención evidente que de entrada uno se ve obligado a agradecer.



Viva la hipocresía

Resulta que Iniesta anunció la semana pasada que deja el FC Valors y la Liga española y con toda la razón del mundo todos nos acordamos de él con bonitas palabras. Y hasta el periódico L'Equipe, que tradicionalmente ha otorgado el Balón de Oro escribió un editorial pidiendo perdón porque nunca le ha dado a él el premio. La historia de L'Equipe era tan bonita que hasta el Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, le dijo algo así como tranquilo Andrés, para nosotros siempre serás un ganador del Balón de Oro, en referencia al año 2010 en el que el futbolista de Fuentealbilla estuvo más cerca de ganarlo, no en vano suyo fue el gol que le dio el Mundial de Sudáfrica a la selección española. Pues bien, en 2012 Iniesta volvió a optar al Balón de Oro y un periodista de Marca, concretamente Francisco Justicia, que entonces era director adjunto del periódico, participaba en la elección. Francisco Justicia, el de Marca, votó a Cristiano...Todo en orden.



Una de Valors en Twitter

Vamos con un comentario de Twitter que me parece interesante y reproduzco. Es de @xabier_reala: «La Ral Sociedad en 2013 celebró su cuarto puesto y el pase a la Champions en los vestuarios del estadio de Riazor. En el césped, cuando acabó el partido, los jugadores de La Real no lo celebraron y animaron a los jugadores del Deportivo que acababan de bajar a segunda división. El Barça, todo lo contratio. #Valors». Nada más que añadir.

