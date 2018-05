Los niños, como Guedes, vienen de París

Desconfíen del periodista que no se equivoca. ¿Se equivocan el fontanero y el matemático y no se equivoca el periodista? ¿Acaso creen que mentes tan brillantes como Miguel de Cervantes, Sorolla, Ausiàs March, Kant, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Aristóteles o Descartes no se equivocaron nunca? El error existe y es humano. Lo que no es humano es no equivocarse. En periodismo lo defino así: «el que no va a pescar no se moja», que es una manera de decir que hay mucho periodista de salón, como anarquistas que decía Loquillo, que por cierto se nos ha hecho inevitablemente mayor, y aquí lo dejo. Pues eso, que decía que hay mucho periodista de salón que jamás se equivoca porque nunca va a pescar. Desconfíen... El periodista siempre tiene un micrófono o una página de su lado para retorcer los argumentos y la realidad hasta que le den la razón, por eso el error lo hace humano.

Otra cosa es si el periodista, como el matemático o el albañil, se equivoca mucho. Ese es otro tema. Digo esto porque de repente Guedes ya es noticia en València. Hasta ahora era cosa de los gilipollas del SUPER, decían los del salón. Pero ojo, algunos convierten en noticia que Peter Lim quiere fichar a Guedes ocho meses después de que lo quiera fichar, y eso, amigos, no es un error. Eso es vivir cara al culo, o tener demasiado ombligo. O ser mal periodista, porque es mal periodista aquel que pone por encima del interés de la gente su propio interés personal. ¡En eso en València tenemos un máster que ya quisiera Cifuentes!



Lo de Mark Twain

Como periodista hace tiempo que estoy preparado para perder una batalla porque este oficio te ofrece siempre la oportunidad de ganarla al día siguiente, si no al instante posterior porque con esto de internet uno termina por no dominar ni los tiempos. Pero una cosa es perder una batalla un día, o dos o tres seguidos, y otra diferente no contar una noticia que existe desde el pasado nueve de octubre. Sepan que hace mucho que el Valencia habla abiertamente de la posibilidad de fichar a Guedes, no dice que sea fácil porque de hecho dice lo contrario y dice la verdad y es normal, pero hace ya que admite que hay una oferta por él. Y créanme, desde el punto de vista periodístico es mucha noticia saber que el equipo Pepito ha hecho una oferta por tal jugador equipo Paquito, y ese es el tema, ¿por qué es noticia meses después la oferta? Si lo sé yo€ ¿por qué nadie más lo dice? ¿Qué haría, por ejemplo, la Cadena Ser si supiera que el Real Meseta ha hecho una oferta para fichar Neymar? Pues eso, lo cacarearía cada día en cada informativo... «como viene contando la Ser bla, bla, bla» y habituales simplezas varias. Digo más, ¿tardaría seis meses en informar de que el Real Meseta quiere fichar a Neymar? ¡Pues claro que no! Pero para ellos el interés del Real Meseta sí está por encima de su propio interés.

Una noticia es el interés en fichar a Pepito, otra la oferta y una mejor todavía es que lo han fichado, pero noticias son las tres. Porqué unas son noticia en Madrid y otras no lo son en València ya no es periodismo. Llámenlo como quieran que yo ya me bajo. Aunque tampoco está mal hacerse el loco diciendo que lo dicen en París... Mark Twain: «Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido engañados». PD: Enhorabuena a Josep Pedrerol, el vídeo de Cristóbal Soria en la celebración de la Liga del FC Barcelona es un momento televisivo único desde el punto de vista de lo que él quiere que sea El Chiringuito. Lo digo con toda la sinceridad del mundo, es fantástico y genial.



