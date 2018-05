La mejor noticia en los últimos años

Lo crean o no, el pasado mes de diciembre cuando Peter Lim, Mateu Alemany, Marcelino y Anil Murthy se reunieron para hablar de los fichajes de invierno, uno de los nombres que estaba sobre la mesa era Javi Fuego, ahora en el Villarreal. De por qué no llegó Fuego y sí Coquelin lo contaremos otro día pero lo más interesante de todo es que Lim aceptó su fichaje. Digo esto por unas palabras de Marcelino en rueda de prensa que esconden la mejor noticia que le ha pasado al Valencia CF en los últimos años: el dueño hace caso a los ejecutivos y la distancia entre el Valencia de Singapur y el Valencia de València es mínima, ya no va cada uno por su cuenta. Estas son las palabras de Marcelino: «Mi sensación desde que llegué al VCF es que Lim nos escucha, nos deja trabajar, opinar y decidir. Y siempre nos ha mostrado su total apoyo en las decisiones que creamos oportunas. Tenemos la seguridad de que la temporada que viene la plantilla será más fuerte». Que Peter Lim aceptara el fichaje de Javi Fuego hace unos meses significa que hoy puede aceptar cualquie otro que no se ajuste al perfil 'broker' y que la última palabra en los fichajes la tenga Marcelino podemos considerarlo garantía de éxito. Por otra parte, espero que Javi Fuego haya aprendido la lección en València, es un buen tipo y un futbolista honrado, pero se dejó engañar. Fiarse de quien no tocaba y de quién solo le decía lo que más le interesaba escuchar y no la realidad, le llevó a salir del Valencia como uno más. Tanto le regalaron y contaminaron los oídos al mismo tiempo, que terminó por no aceptar las críticas. Javi es buena gente, que en el fondo es lo más importante en esta vida. Que le vaya bien allá donde esté.



La Ser y las fotos

La Cadena Ser, esa emisora que se llena la boca diciendo nosotros somos la radio y simplezas por el estilo, como si las demás emisoras fueran basura, y que se jacta de informar sin ataduras como si los demás periodistas sí las tuvieran cuando ellos son los que probablemente más tengan porque por encima de la realidad está siempre su propio interés, utiliza una foto del funeral de Jaume Ortí para ilustrar una noticia sobre el dinero que recibirán los jugadores del Valencia CF si se clasifican para la Liga de Campeones. Al margen del mal gusto, lo curioso es que para ser tan ampulosos como son, cogen fotos de otros medios de comunicación sin pedir permiso. ¡Hay que tener la cara muy dura! Menos lecciones de periodismo y más trabajar.



Arbeloa y la M30

Rematamos el día con unas palabras del exjugador del Real Meseta, Álvaro Arbeloa, después de que el conjunto blanco se metiese en la final de la Liga de Campeones: «No entiendo cómo todavía queda gente que no es del Madrid. Es como renunciar voluntariamente a la felicidad». El señorito Arbeloa ha dado en el clavo sin darse cuenta. Cuando bromeo diciendo que cuando llueve en la M30 parece que llueva en toda España, o que si hay un atasco en la Castellana parece que todo el país viva inmerso en un caos circulatorio, me refiero precisamente a esto. Lo que está diciendo Arbeloa sin darse cuenta es que a ellos, al nacionalmadridismo que no es necesariamente lo mismo que el madridismo, les gustaría que no hubiera aficionados de otros equipos, por eso para ellos solo existe el Real Meseta, por eso ellos dicen abiertamente que toda España se tiene que alegrar de que el Madrid se meta en la final de la Champions aunque sea con ayudas arbitrales ante el PSG, la Juventus y el Bayern, pero al mismo tiempo presumen de haberse alegrado y mucho de que la Roma eliminara al FC Valors. Arbeloa nos ha mostrado su verdadera y supremacista esencia: no debería existir otra cosa que no sea lo que a ellos les dé la gana, y eso sirve para el fútbol y para las ideas. Y mucho ojo con lo de las ideas que es muy peligroso.

