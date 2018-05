Convertir el pasillo en una humillación

No descarto que alguien recupere alguna opinión mía del año de 'maricastaña' diciendo que no me gustaría que el Valencia CF le hiciera el pasillo de campeón al Real Meseta, es lo que tiene escribir a diario durante tantos años, que uno pone lo que piensa en ese momento. Y lo que pienso hoy no tiene porqué ser lo mismo a lo de hace tiempo. De hecho, me gusta cambiar de opinión y hasta lo veo saludable. Detesto empecinarme en un costado del debate como si fuese Juana de Arco. Repito que no sé qué pensaba hace años al respecto pero sí sé qué pienso hoy. Y de la movida que montaron unos y otros -el nacionalmadridismo y el nacionalsupremacismo barcelonista- con el asunto de si el Real Meseta le debía hacer el pasillo al FC Valors por haber ganado la Liga, pienso que son unos pesados los dos, y sobre todo, que estamos ante los mismos perros con distintos collares. Que si yo no te hago el pasillo porque tú no me lo hiciste el otro día, y yo el otro día no te lo hice porque tú me habías robado un chicle de fresa ácida... ¡Qué pesados!

No he hecho una investigación profunda pero parece ser que en esta disputa reciente, fue el FC Valors quien primero que se negó a hacerle un pasillo de campeón al otro, y desde entonces a la gresca andan, pero sea como sea, desde el momento en que se niegan a reconocerle el mérito de campeón al otro, lo primero que deberían hacer es dejar de presumir de valores y señoríos. Dicho esto, es misión del periodista tratar de buscar la aguja en el pajar, y saber quién fue el cenutrio que convirtió un homenaje deportivo a los méritos del campeón en una burla y una humillación. Y no ha sido difícil encontrarlo. Fue el Marca, -ese periódico bandera del nacionalmadridismo más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta-, siendo su director Eduardo Inda, de quien me ahorraré calificativos porque el hombre se califica a sí mismo cada vez que abre la boca. Repito, fue el Marca quien convirtió un homenaje a los méritos deportivos del campeón en una burla y una humillación.



Los fichajes locos

Dice el presidente del Valencia CF que hay dinero para fichar y que no se harán «fichajes locos». Que cada uno lo interprete como considere, para mí significa que no se ficharán jugadores extraños y sin experiencia, que salvo alguna apuesta, lo que venga estará contrastado, como se hizo el verano pasado. Y he de decir que me gusta.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.