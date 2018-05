Marcelino, Iago Aspas y Champollion

Un año no da para detectar si una persona puede ser tu media naranja y jurarle amor eterno como los Platero al rock, 'pa lo bueno y pa lo malo', pero sí son días más que suficientes como para conocer a un entrenador y saber descifrar sus mensajes en rueda de prensa, porque entre pitos y flautas, -entrevistas y ruedas de prensa digo-, un técnico de un equipo de fútbol de élite responde a muchas preguntas de muchos periodistas, y aunque sea por error o por acumulación, alguna termina siendo interesante o de esas que ponen el palo en el homiguero. Y me pasó que escuchando la entrevista que el otro día concedió Marcelino a Onda Cero me fijé en lo que dijo sobre Iago Aspas.

Créanme cuando les digo que a Marcelino le gusta tener todo bajo control y que muy pocas cosas de las que dice son por inercia o casualidad. ¿Creen que es casualidad que hace unos días le lanzara un capote al canterano Gonzalo Villar cuando habló bien de él y dijo «nos gustaría que siguiera con nosotros»? A mis 'cuarentaypocostacos' que diría Sabina, uno termina sabiendo más por viejo que por diablo, y a poco que rebusca se encuentra con que Gonzalo Villar está 'negociando' con el Valencia la renovación de su contrato y que hay serias opciones de que el canterano se escape porque se ha llegado tarde... ¿Ven como se entiende todo si le pones un poco de contexto? Pues ahora volvamos a Marcelino y sus palabras sobre Iago Aspas. «Yo creo que es uno de los mejores delanteros de nuestra liga. Creo que el Valencia no puede€ no va a pagar cuarenta millones por Iago. Yo no digo que no los valga, porque me parece un jugador muy bueno pero... No, no creo que el Valencia esté en disposición de pagar la cláusula de cuarenta millones. Bueno, prácticamente casi lo podría asegurar, sin ser los números algo de mi incumbencia o de mi parcela, creo que es una situación, cuanto menos por mi parte, poco viable».

Esto va a ser como lo de Champollion y la Piedra Rosetta descifrando los jeroglíficos de la escritura egipcia: Marcelino está hablando para Iago Aspas, porque sabe perfectamente que sus palabras llegarán al futbolista, que todos mienten cuando dicen que no leen la prensa. ¡Miau! Y el mensaje 'jeroglífico' que le envía es: «Iago, eres un fenómeno, yo pagaría 40 millones por ti, pero el Valencia no los va a pagar porque no los puede pagar, así que ponte las pilas, y convence al Celta para que acepte el traspaso por la cantidad de dinero a la que llega el Valencia, que el Celta ya la sabe que se lo ha dicho tu representante».

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.