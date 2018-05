El Valencia está en buenas manos

Hace unas semanas el 'tete' les decía que haríamos bien en centrarnos en los fichajes y no en las ventas porque es el mensaje que traslada el Valencia CF. El que traslada su entrenador cada vez que le ponen un micrófono delante y el que trasladó su presidente en un discurso oficial del club. Y es el mensaje de poder que trasladó Mateu Alemany en una rueda de prensa que me permito calificar de notable alto o sobresaliente. El director general del Valencia le dejó las cosas claras al Inter de Milán, que trata de racanear con el caso Cancelo, «si no ha habido rebaja por Kondogbia no les haremos rebaja por Cancelo», y sobre todo, lanzó un aviso a navegantes: el precio de Rodrigo es el que marca su cláusula. Sinceramente lo digo, imagino tremendamente tranquilo y esperanzado con lo que pueda venir a todo valencianista que haya leído o escuchado lo que dijo Mateu. Transmitió confianza en el proyecto y seguridad de que sabe qué lleva entre manos. Dicho esto, vamos con la salsa que tanto me gusta.

Resulta que el Marca, más conocido como el BORM porque es el Boletín Oficial del Real Meseta, dijo el pasado sábado que el Valencia ya ha fichado a Daniel Wass, futbolista del Celta de Vigo. Y le preguntan a Alemany por Wass y esto responde: «No lo hemos fichado, por supuesto, ni siquiera hemos negociado con él, ni con sus agentes, ni con el Celta, a día de hoy no estamos negociando. Si estuviera fichado todos ustedes lo sabrían». Pues bien, les cuento, el periodista de Marca que lo publicó es amigacho del representante de Forrest Bale, que también es el representante de Wass. Conclusión, el Marca le hace un favor al agente de Bale para que algún equipo pique y pague más dinero por Wass porque se lo lleva el Valencia. Y si Bale se va del Real Meseta, el agente le devolverá el favor a Marca cantándole la operación. Lo que ha hecho Mateu es no permitir que nadie utilice el nombre del Valencia en beneficio propio. Fue también el Marca quien dijo que el Valencia ha tasado a Rodrigo en 60 millones de euros y esto dice Mateu: «He leído en diferentes medios que hay especulaciones en ese sentido y le diría que la cantidad son 120 millones, que son los de la cláusula de rescisión». Ahora yo pregunto, si Bale sale este verano, ¿dirá el Marca que Florentino lo ha tasado en la mitad de su precio? ¿O dirá que es un fenómeno y que el equipo que lo quiera tiene que pagar un dineral por él? Pues bien, eso es el nacionalmadridismo, que solo importa el Real Madrid.



Más opiniones de Carlos Bosch.